Σε πλήρη εξέλιξη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας Adel - Πού συνεχίζονται σήμερα και αύριο τα επικίνδυνα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel σαρώνει από αργά το βράδυ της Πέμπτης την Αττική, με ισχυρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Τα φαινόμενα αυτά από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχουν ενταθεί, πλημμυρίζοντας αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάκια και από το πρωί σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Ήδη βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση που έχει εκδώσει η ΕΜΥ για την κατάσταση, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει έκτακτες οδηγίες προς τους πολίτες για αποφυγή μετακινήσεων στις πιο επικίνδυνες περιοχές.

Η ΕΜΥ σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της το πρωί της Παρασκευής λόγω της κατάστασης, επισήμανε ότι τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν και για αύριο, με τις βροχές και τις καταιγίδες να μη δείχνουν σημάδια ύφεσης.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν σε πλημμυρισμένους δρόμους για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την προστασία των κατοίκων.

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Πότε υποχωρούν τα επικίνδυνα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel.

Από αργά το βράδυ της Πέμπτης η Αττική πλήττεται από ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις, τα οποία εντάθηκαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής και μετά.

Πλήθος περιοχών του λεκανοπεδίου έχει δεχτεί μεγάλο όγκο νερού λόγω της σφοδρότητας των καταιγίδων, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στη συνέχεια, αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Κακοκαιρία Adel: Γιατί πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής η Αττική; - Η εξήγηση Κολυδά

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θεόδωρο Κολυδά στο λεκανοπέδιο της Αττικής έπεσαν 40 χιλιοστά βροχής, «και μόνο αυτό το νούμερο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, μικρές πλημμύρες σε δρόμους που αποφορτίζονται δύσκολα».

«Τα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του ΕΑΑ/meteo καταγράφουν ένα υψηλό ποσό βροχής που, στο κέντρο της Αθήνας, αγγίζει τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί υπερβαίνει τα 38–39 mm», προσθέτει στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Κολυδάς.

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξηγεί πως δεν είναι «υπερβολή» να πούμε ότι η Αθήνα πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής, καθώς ο αριθμός αυτός «σε αστικό περιβάλλον — με πυκνή δόμηση, μικρά ρέματα και ελάχιστη απορροφητικότητα — είναι ήδη ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα.»

«Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει να πέφτουν 100 ή 200 χιλιοστά σε μια περιοχή σκεφτείτε ότι στην Ήπειρο, μέσα σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είδαμε υετό να φτάνει αυτές τις τιμές που επιβαρύνουν ποτάμια, υδροφόρους ορίζοντες και ορεινές λεκάνες απορροής — πολύ πιο ευάλωτες σε απότομες πλημμυρικές αντιδράσεις από την Αθήνα. Ακόμη κι αν η Αττική δυσκολεύεται με 40 mm, φανταστείτε την επιβάρυνση σε μια περιοχή όπου οι ποσότητες τριπλασιάζονται ή πενταπλασιάζονται.», συμπληρώνει ο Θεόδωρος Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος ολοκληρώνει την ανάρτησή του, μιλώντας για το τι φταίει και τι μπορεί να γίνει για να αποφεύγονται τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Όπως επισημαίνει η Αττική, όπως και ολόκληρη η χώρα, έχει έλλειψη σε ραντάρ, γεγονός που «δυσκολεύει την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας της βροχής και την επιχειρησιακή προειδοποίηση».

«Ωστόσο σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν όπως τα δορυφορικά προϊόντα και προγνωστικά μοντέλα που μπορούν να ανιχνεύσουν ανάπτυξη κορυφών καταιγίδων και ένταση νεφικών πυρήνων. Πολλά εξ αυτών «πιάνουν» καλά τη θέση και την ένταση μεσογειακών καταιγίδων λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους», εξηγεί ο μετεωρολόγος.

«Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή — και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική.», καταλήγει.