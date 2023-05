Ντετέκτιβ λένε ότι ξέρουν την ταυτότητα του serial killer Zodiac– Κατηγορούν το FBI για συγκάλυψη

Οι Case Breakers, μια ομάδα κορυφαίων ντετέκτιβ, που έρευνα ανεξιχνίαστες υποθέσεις, πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει την ταυτότητα του κατά συρροή δολοφόνου Zodiac.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση, με επικεφαλής τον ερευνητή δημοσιογράφο Τόμας Κόλμπερτ, ισχυρίστηκε πως ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας Γκάρι Φράνσις Ποστ, ο οποίος πέθανε το 2018, έχει καταχωριστεί ως «ύποπτος» από το 2016. Ενώ σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται πως μέρος του DNA του υπάρχει «ασφαλισμένο» στο ομοσπονδιακό εργαστήριο του Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Συμπλήρωσαν μάλιστα, πως η ομάδα του FBI αν και έχει στην κατοχή της δείγμα του DNA του Γκάρι Φράνσις Ποστ, δεν το έχει χρησιμοποιήσει στην έρευνα για τον εντοπισμό ή την ταυτοποίηση του κατά συρροή δολοφόνου.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Zodiac ευθύνεται για πέντε επιβεβαιωμένους φόνους στη βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Από την πλευρά του, το FBI έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν έχει καταφέρει να λύσει την υπόθεση του συγκεκριμένου δολοφόνου και ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

