Νότια Κορέα: Φωτιά σε κτήριο - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κτήριο στην πόλη Σεονγκνάμ, στη Νότια Κορέα.

Περίπου 103 πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο κτίριο που έχει οκτώ ορόφους, αλλά και 5 υπόγεια επίπεδα.

Πολλοί άνθρωποι φέρεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στο εμπορικό κτήριο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο YTN.

Το δίκτυο μετέδωσε πλάνα του κτηρίου που φαίνεται να είναι τουλάχιστον οκταώροφο και καλύπτεται από μαύρο καπνό ενώ η φωτιά μαίνεται στους χαμηλούς ορόφους.

Major fire in 8-story commercial building, Seongnam. Level 2 response; 100+ firefighters involved. People trapped; avoid area due to smoke. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nZMQ4VWq0G