Νότια Αφρική: Σφοδρές χιονοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη χώρα

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν το τελευταίο διάστημα τη Νότια Αφρική, αφήνοντας πίσω τους πλήθος ζημιών αλλά και νεκρούς.

Η Νότια Αφρική τις τελευταίες ημέρες συγκεκριμένα έχει πληγεί από έντονες χιονοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τροχαία δυστυχήματα αλλά και έχουν αφήσει σχεδόν 500.000 κατοικίες χωρίς ρεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ανατολικό Ακρωτήρι έχει πληγεί περισσότερο από τις πολικές συνθήκες, μαζί με την επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ.

Την Τρίτη, σημειώθηκε ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο, όταν ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, παρασύρθηκε από τα νερά λόγω ισχυρών πλημμυρών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν είναι σαφές πόσα παιδιά επέβαιναν στο λεωφορείο, αλλά μέχρι στιγμής τρία έχουν εντοπιστεί ζωντανά. Οι προσπάθειες διάσωσης ανεστάλησαν λόγω της νύχτας και θα συνεχιστούν σήμερα.

Σε άλλο περιστατικό, εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τα νερά της πλημμύρας στην περιοχή Ο. Ρ. Τάμπο. Η κακοκαιρία ανάγκασε το κλείσιμο ορισμένων βασικών οδικών αρτηριών σε δύο επαρχίες, για την αποφυγή περαιτέρω θυμάτων.

Wow! ❄️ Parts of South Africa woke up to a stunning snowy landscape today as a powerful cold front rolls through. From snow-covered cars to frosted rooftops, nature's putting on a show! Stay warm, SA! #SouthAfrica #Snow #ColdFront pic.twitter.com/8deyQStIOS

«Αυτό είναι ένα οδυνηρό υπενθύμιση της δύναμης της φύσης. Προτρέπουμε όλους να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός του Ανατολικού Ακρωτηρίου.

Παράλληλα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μίνι λεωφορείο ανατράπηκε κοντά στην παραλιακή πόλη East London, με τον οδηγό να αναφέρει ότι έχασε τον έλεγχο προσπαθώντας να αποφύγει ένα πεσμένο δέντρο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών. Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Eskom ανακοίνωσε ότι σχεδόν 300.000 κατοικίες σε 14 πόλεις και χωριά στο Ανατολικό Ακρωτήρι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.



Επιπλέον, 196.000 κατοικίες σε 24 περιοχές της επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ, αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με το BBC.

Εκπρόσωπος της επαρχίας, σημείωσε παράλληλα ότι η βαριά χιονόπτωση προκάλεσε τη στασιμότητα φορτηγών στους δρόμους, με αποτέλεσμα τεράστιες κυκλοφοριακές συμφορήσεις.

Την ίδια ώρα μηχανήματα εκχιονισμού έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους που έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να απομακρύνουν το χιόνι προτού φτάσει σε ύψος μεγαλύτερο των 30 εκατοστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νότια Αφρική δέχεται συχνά χιονοπτώσεις κατά τους χειμερινούς της μήνες, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με τις θερμοκρασίες ουκ ολίγες φορές να πέφτουν κάτω από το μηδέν.

Snow fell this morning in Eastern Cape and Northern Cape in South Africa 🇿🇦



A strong cold front has hit many parts of Southern Africa.



Photos were taken earlier today. pic.twitter.com/50RYClB9BF