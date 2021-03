Ο βιρτουόζος τσελίστας Γιο-Γιο Μα έδωσε μια μίνι συναυλία για να ευχαριστήσει το υγειονομικό προσωπικό ενός κέντρου εμβολιασμών στη Μασαχουσέτη, αφού έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου για την Covid-19.

Ο 65χρονος καλλιτέχνης, που έχει γεννηθεί στη Γαλλία, ξάφνιασε ευχάριστα εκείνους που περίμεναν να κάνουν το εμβόλιο, καθώς και το προσωπικό του Κοινοτικού Κολεγίου Μπερκσάιρ.

Όπως όλοι, ο Γιο-Γιο Μα έπρεπε να παραμείνει στο εμβολιαστικό κέντρο για παρακολούθηση, για μερικά λεπτά, αφού του χορηγήθηκε η δεύτερη δόση. Εκείνος επωφελήθηκε από την ευκαιρία, κάθισε σε μια πλαστική καρέκλα και έπαιξε το βιολοντσέλο του για ένα τέταρτο για να ψυχαγωγήσει τους παρευρισκόμενους.

«Ήθελε να δώσει κάτι για να τους ευχαριστήσει» για το εμβόλιο, είπε ο υπεύθυνος του κέντρου, ο Ρίτσαρντ Χολ, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα The Berkshire Eagle.

Εδώ και έναν χρόνο ο διάσημος μουσικός αναρτά συχνά στα social media έργα του Μπαχ ή του Μπετόβεν, με τα hashtag #songsofcomfort ή #songsofhope.

«Σ’ αυτήν την περίοδο του άγχους, θέλω να συνεχίσω να μοιράζομαι τη μουσική που με εμψυχώνει», εξήγησε ο 64χρονος σολίστας, που έχει παίξει πολλές φορές στη μνήμη θυμάτων της πανδημίας ή για να τιμήσει γιατρούς και νοσηλευτές για την προσφορά τους.

In these days of anxiety, I wanted to find a way to continue to share some of the music that gives me comfort. The first of my #SongsOfComfort: Dvořák – "Going Home”



