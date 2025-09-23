ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ξανά εκτός καθηκόντων η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας για λόγους υγείας

Η πριγκίπισσα θα απουσιάσει από τα καθήκοντά της για έναν μήνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ξανά εκτός καθηκόντων η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας για λόγους υγείας Facebook Twitter
Η πριγκίπισσα Μάριτ της Νορβηγίας θα απουσιάσει από τα καθήκοντά της για έναν μήνα, λόγω θεμάτων υγείας / Φωτ.: EPA
0

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας θα απουσιάσει ξανά από τα καθήκοντά της -αυτή τη φορά για έναν μήνα- λόγω θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον αναμένεται να υποβληθεί σε «πρόγραμμα αποκατάστασης των πνευμόνων», σύμφωνα με το Παλάτι, καθώς αντιμετωπίζει σχετικά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη διάγνωση χρόνιας πνευμονικής ίνωσης το 2018.

Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν, πως «θα υπάρξουν περίοδοι που θα πρέπει να απέχω από τα καθήκοντά μου, ανάλογα με την πορεία της νόσου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού, η πριγκίπισσα θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης τον Οκτώβριο και δεν θα λάβει μέρος σε επίσημες εκδηλώσεις, με εξαίρεση το επίσημο δείπνο για τους εκπροσώπους του Στόρτινγκ στις 23 Οκτωβρίου. Η επιστροφή της στα καθήκοντα δρομολογείται για τον Νοέμβριο.

«Η Πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ θα υποβληθεί σε ένα μήνα πνευμονικής αποκατάστασης στη Νορβηγία από τις αρχές Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, η πριγκίπισσα δεν θα εκτελέσει επίσημα καθήκοντα τον Οκτώβριο, αλλά προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις, όπως το δείπνο για τους εκπροσώπους του Storting στο Βασιλικό Παλάτι στις 23 Οκτωβρίου. Η πριγκίπισσα αναμένεται να επαναλάβει τα επίσημα καθήκοντά της τον Νοέμβριο» αναφέρει συγκεκριμένα, η ανακοίνωση από το Παλάτι.
 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ θα περιορίσει τα δημόσια καθήκοντα για λόγους υγείας

Διεθνή / Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ θα περιορίσει τα δημόσια καθήκοντα για λόγους υγείας

Η 50χρονη μέλλουσα βασίλισσα της Νορβηγίας διαγνώστηκε με χρόνια πνευμονική ίνωση το 2018 - Η εισβολή διαρρηκτών στο παλάτι και η σύλληψη του 27χρονου γιου της τον Αύγουστο
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
Νορβηγία: Υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ επιτέθηκε στη σύντροφό του ο θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον- H καταγγελία

Διεθνή / Νορβηγία: Υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ επιτέθηκε στη σύντροφό του ο θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον- H καταγγελία

Είναι η πρώτη φορά στη Νορβηγία που συλλαμβάνεται μέλος της βασιλικής οικογένειας - Μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε τοίχο του διαμερίσματος της συντρόφου του δράστη
ΕΥΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά του στην Ελλάδα για το Μεταναστευτικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μιλώντας με δραματικούς τόνους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες» και προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες «καταρρέουν» λόγω της πολιτικής ορθότητας
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Διεθνή / Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από μια «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Η Ιλάρια Σάλις, Ιταλίδα ευρωβουλευτής, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βουδαπέστη, κατηγορούμενη για απόπειρα επίθεσης σε ακροδεξιό ακτιβιστή - Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφησε κατά της άρσης ασυλίας της
LIFO NEWSROOM
Ιρλανδία: Το «χωριό του Viagra» στο επίκεντρο των δασμών του Τραμπ - «Είναι μια συνεχής απειλή»

Διεθνή / Ιρλανδία: Το «χωριό του Viagra» στο επίκεντρο των δασμών του Τραμπ - «Είναι μια συνεχής απειλή»

Οι επενδύσεις της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας έχουν φέρει θέσεις εργασίας και ευημερία. Οι δασμοί Τραμπ θα μπορούσαν να τα αλλάξουν όλα αυτά
LIFO NEWSROOM
 
 