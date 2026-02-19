Ο Τραμπ εγκαινιάζει σήμερα το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, με την απουσία πολλών συμμάχων των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» (Board of Peace), της οποίας θα είναι ο πρόεδρος, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN.

Ωστόσο, αντί για τα μέλη της κυβέρνησής του, στο τραπέζι θα καθίσουν εκπρόσωποι χωρών όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Ουγγαρία και ακόμη και η Λευκορωσία, η οποία συμμετέχει στο συμβούλιο παρότι τελεί υπό αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις λόγω της στήριξής της στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μη συμμετάσχουν.

Εκτός από τον Τραμπ, αναμένεται να τοποθετηθούν - μεταξύ άλλων - ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτζ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Μαζί τους θα μιλήσουν και άλλοι συμμετέχοντες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Δύο πηγές με γνώση της διαδικασίας ανέφεραν ότι οι χώρες που θα συμμετάσχουν ως μέλη ενημερώθηκαν πως θα έχουν δύο λεπτά για να τοποθετηθούν, ωστόσο άλλη πηγή δήλωσε την Τετάρτη ότι ο χρόνος αυτός αναμένεται να περιοριστεί στα 90 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από συγκεκριμένες χώρες ενημέρωση ή απόψεις. Αναμένονται αναφορές σε ζητήματα ασφάλειας, ανθρωπιστικής βοήθειας και στη λειτουργία της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που προορίζεται να διοικήσει τη Γάζα. Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει σημαντικές ανακοινώσεις στη συνάντηση, μεταξύ των οποίων δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της ανοικοδόμησης της Γάζας και τη στελέχωση της δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον ευρύτερο ρόλο του Συμβουλίου Ειρήνης, την αποτελεσματικότητά του και το μέλλον της Γάζας συνολικά.

Στη διεθνή κοινότητα εκφράζονται ανησυχίες ότι ο Τραμπ δημιούργησε το όργανο αυτό ως αντίβαρο στον ΟΗΕ, τον οποίο έχει επικρίνει έντονα στο παρελθόν.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θεωρεί πως το Συμβούλιο «θα ξεπεράσει κατά πολύ τη Γάζα», προσθέτοντας ωστόσο ότι «εργαζόμαστε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη».

Η σύνοδος - και το ίδιο το Συμβούλιο - αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα άσκησης εξωτερικής πολιτικής από τον Τραμπ χωρίς τη συλλογική στήριξη των στενότερων συμμάχων της Αμερικής: οι περισσότερες παραδοσιακές ευρωπαϊκές σύμμαχες χώρες έχουν απορρίψει τη συμμετοχή τους. Ως εκ τούτου, είτε δεν θα παρευρεθούν είτε θα στείλουν εκπροσώπους μόνο ως παρατηρητές στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας θα στείλει τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη σε ρόλο παρατηρητή.

Πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι παρούσες, έχοντας αποφασίσει να ενταχθούν στο Συμβούλιο, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιες θα δεσμευτούν στο υψηλό οικονομικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να αποκτήσουν μόνιμη ιδιότητα μέλους.

Πολλές χώρες θα εκπροσωπηθούν από τους υπουργούς Εξωτερικών τους και όχι από τους αρχηγούς κρατών, εν μέρει επειδή η διάσκεψη συμπίπτει με την έναρξη του Ραμαζανιού.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, οι εξής χώρες αναμένεται να στείλουν εκπροσώπους στη συνάντηση είτε ως παρατηρητές είτε ως μέλη: Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Βουλγαρία, Καμπότζη, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Κουβέιτ, Μεξικό, Μογγολία, Μαρόκο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παραγουάη, Πολωνία, Κατάρ, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σλοβακία, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

Με πληροφορίες από CNN