Άντριου: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζιούφρε για τη σύλληψή του

Η Τζιούφρε υποστήριζε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του Γκίσλεϊν Μάξγουελ την εξανάγκαζαν να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, που κατηγόρησε επί χρόνια τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε ότι η σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο «σήκωσε» ένα βάρος από τις «ραγισμένες καρδιές» τους.

Σε ανακοίνωσή τους, τα αδέλφια της Τζιούφρε -μαζί με τους συζύγους τους- ευχαρίστησαν την αστυνομία Thames Valley για την έρευνα και τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, τονίζοντας πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν η βασιλική οικογένεια».

«Για όλους τους επιζώντες εκεί έξω, η Βιρτζίνια το έκανε για εσάς», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αιχμηρά πως «δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας».

Το χρονικό των καταγγελιών της Τζιούφρε σε βάρος Άντριου και Έπσταϊν

Η Τζιούφρε υποστήριζε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του Γκίσλεϊν Μάξγουελ την εξανάγκαζαν να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου τουλάχιστον τρεις φορές, ξεκινώντας όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Το 2022 κατέβαλε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε αγωγή που είχε κατατεθεί εναντίον του στη Νέα Υόρκη, επιμένοντας ότι η συμφωνία δεν συνιστά παραδοχή ενοχής.

Η Τζιούφρε πέθανε πέρυσι, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη Άντριου

Σύμφωνα με το BBC, η δήλωση από τον βασιλιά Κάρολο μετά την σύλληψη του Άντριου, ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Με πληροφορίες από New York Post

