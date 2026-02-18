Καλιφόρνια: Οκτώ σκιέρ νεκροί και ένας αγνοούμενος από χιονοστιβάδα

Οκτώ σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από χιονοστιβάδα στην περιοχή Castle Peak, κοντά στο Truckee της βόρειας Καλιφόρνιας.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί της Τρίτης, 16 χιλιόμετρα βόρεια της λίμνης Τάχο, παρασύροντας ομάδα 15 σκιέρ που κινούνταν εκτός οργανωμένων πιστών.

Έξι άτομα διασώθηκαν. Μεταξύ τους ένας οδηγός βουνού και πέντε πελάτες της εταιρείας Blackbird Mountain Guides, που οργάνωσε την τριήμερη εξόρμηση. Οι διασωθέντες βρήκαν καταφύγιο σε πρόχειρο κατάλυμα και ειδοποίησαν τις αρχές μέσω μηνυμάτων. Δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η σερίφης της κομητείας Nevada, Shannan Moon, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν οκτώ νεκροί και ότι οι έρευνες συνεχίζονται για έναν ακόμη σκιέρ.

Η περιοχή πλήττεται από ισχυρή κακοκαιρία, με έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Το Sierra Avalanche Center είχε εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων από τα ξημερώματα της Τρίτης, επισημαίνοντας ότι η ταχεία συσσώρευση χιονιού σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούσε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Με πληροφορίες από Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλικές Άλπεις: Τρίτος Βρετανός σκιέρ νεκρός μετά από νέα χιονοστιβάδα