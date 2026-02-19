ΔΙΕΘΝΗ
Taylor Swift: Κορυφαία καλλιτέχνιδα για το 2025 - Για έκτη φορά στο Νο1

Στη φετινή δεκάδα της IFPI ακολουθούν οι Stray Kids στη δεύτερη θέση, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Bad Bunny

The LiFO team
Η Taylor Swift / EPA
Η Taylor Swift ανακηρύχθηκε η πιο εμπορική καλλιτέχνιδα στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI), καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή και συνολικά την έκτη φορά στην καριέρα της.

Η διάκριση βασίζεται σε παγκόσμια στοιχεία φυσικών πωλήσεων, ψηφιακές λήψεις και ακροάσεις μέσω streaming, με την IFPI να υπογραμμίζει ότι η κατάταξη αποτυπώνει «την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της παγκόσμιας απήχησης καλλιτεχνών, άλμπουμ και τραγουδιών».

Καθοριστικό ρόλο στην πρωτιά της Swift έπαιξε το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και έσπασε πολλαπλά ρεκόρ. Πούλησε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στις ΗΠΑ και ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια σε συνολικές μονάδες κατανάλωσης (με συνυπολογισμό streaming), σημειώνοντας την μεγαλύτερη πρώτη εβδομάδα για άλμπουμ στην αμερικανική αγορά.

Αντίστοιχα ρεκόρ καταγράφηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Ιταλία και Σουηδία. Μάλιστα, το single «The Fate of Ophelia» παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για δέκα εβδομάδες, αποτελώντας το μακροβιότερο Νο.1 της καριέρας της.

Taylor Swift: Ποιοι άλλοι βρίσκονται στη δεκάδα

Στη φετινή δεκάδα της IFPI ακολουθούν οι Stray Kids στη δεύτερη θέση, ο Drake στην τρίτη και ο The Weeknd στην τέταρτη, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Bad Bunny. Στο Top 10 βρίσκονται επίσης οι Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish και Lady Gaga.

Η περιουσία της Taylor Swift ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, γεγονός που την καθιστά την πλουσιότερη γυναίκα στη μουσική βιομηχανία και το πρώτο άτομο που έγινε δισεκατομμυριούχος βασιζόμενο αποκλειστικά στην αξία του μουσικού του καταλόγου και των περιοδειών του.

Με πληροφορίες από Forbes

