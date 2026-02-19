ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Τα αίτια θανάτου του 25χρονου ράπερ ερευνώνται

The LiFO team
The LiFO team
Ο Lil Poppa/Φωτογραφία: X
Ο Αμερικανός ράπερ Lil Poppa, κατά κόσμον Janarious Wheeler, πέθανε σε ηλικία 25 ετών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Fulton στη Τζόρτζια επιβεβαίωσε τον θάνατο του Wheeler την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, γύρω στις 11:20 π.μ. τοπική ώρα. Επιπλέον, αξιωματούχοι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι η αιτία θανάτου διερευνάται επί του παρόντος.

Το 2022, ο Wheeler υπέγραψε συμβόλαιο με την Collective Music Group, η οποία ιδρύθηκε από τον επίσης ράπερ Yo Gotti. Ο Lil Poppa κυκλοφόρησε το νέο του single «Out of Town Bae» μόλις πέντε μέρες πριν, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από USA Today


 

