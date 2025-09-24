Νορβηγία: «Έπρεπε να το είχα κάνει πολύ νωρίτερα» λέει η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ για την απόσυρση της

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, μετά την απόφαση να αποσυρθεί από τα καθήκοντά της λόγω των σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μαρίτ, εξηγεί πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μειώσει, τουλάχιστον προσωρινά, τα βασιλικά της καθήκοντα ώστε να επικεντρωθεί στην υγεία της. Στις 19 Σεπτεμβρίου, η 52χρονη αποκάλυψε την απόφασή της να ακυρώσει όλες τις επίσημες υποχρεώσεις της για τον Οκτώβριο. Η Μέτε - Μαρίτ έχει χρόνια πνευμονική ίνωση, μια πάθηση των πνευμόνων και αναμένεται να υποβληθεί σε πνευμονική αποκατάσταση.

«Έπρεπε να το είχα κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά τώρα είναι η στιγμή. Οπότε θα το κάνω. Γιατί χρειάζομαι λίγη περισσότερη βοήθεια απ’ ό,τι πριν για να αντεπεξέλθω στην καθημερινή ζωή με πνευμονική ίνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Νορβηγικό Λαογραφικό Μουσείο.

«Νομίζω ότι πρόκειται να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους που πάσχουν από την ίδια πνευμονική ασθένεια με εμένα. Και να έχω καλύτερο έλεγχο στο πώς θα αντεπεξέλθω στην καθημερινότητά μου με αυτήν τη χρόνια ασθένεια», συνέχισε.

Τον Οκτώβριο του 2018, ο Βασιλικός Οίκος της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι η Μέτε-Μαρίτ διαγνώστηκε με χρόνια πνευμονική ίνωση. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η χρόνια πνευμονική ίνωση είναι μια πνευμονική νόσος κατά την οποία ο πνευμονικός ιστός ουλώνεται, καθιστώντας πιο δύσκολη τη σωστή λειτουργία των πνευμόνων. Η πάθηση μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου και η αιτία της μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Τον Μάρτιο, ο Βασιλικός Οίκος της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι η πνευμονική ίνωση της δούκισσας έχει «προχωρήσει» και ότι αυτό ίσως επηρεάσει το μελλοντικό της πρόγραμμα.

«Η χρόνια πάθηση της Αυτού Υψηλότητας Μέτε-Μαρίτ, η πνευμονική ίνωση, έχει προχωρήσει. Έχει καθημερινά συμπτώματα και ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά της. Χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και η καθημερινή της ρουτίνα αλλάζει πιο γρήγορα απ’ ό,τι πριν. Αυτό σημαίνει ότι αλλαγές στο επίσημο πρόγραμμα της μπορεί να συμβαίνουν πιο συχνά και με μικρότερη προειδοποίηση από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η τότε ανακοίνωση.

Ο Βασιλικός Οίκος τόνισε ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εργάζεται και ότι το πρόγραμμα της θα προσαρμοστεί ανάλογα.

«Έχει μεγάλη επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται και γι’ αυτό θα οργανώσουμε το επίσημο πρόγραμμά της στο μέλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συνδυάζονται η υγεία και η εργασία της», κατέληξε το παλάτι.

