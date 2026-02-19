ΔΙΕΘΝΗ
Ο Έρικ Τραμπ επενδύει σε ισραηλινή εταιρεία drones που συνεργάζεται με το Πεντάγωνο

Η εταιρεία διαφημίζει τα drones της ως λύσεις «χαμηλού κόστους ανά εξουδετέρωση»

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει ως επενδυτής σε συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που αφορά την ισραηλινή κατασκευάστρια drones Xtend, κίνηση που επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων καθώς η οικογένεια Τραμπ διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη δεύτερη θητεία του προέδρου.

Η επένδυση γίνεται μέσω συγχώνευσης της Xtend με την JFB Construction Holdings, μια μικρή κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα, με στόχο η Xtend να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της JFB την Τρίτη.

Η Xtend, που έχει συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, διαφημίζει τα drones της ως λύσεις «χαμηλού κόστους ανά εξουδετέρωση». Τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ότι «οριστικοποίησε» πολυετές συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο χωρίς να δώσει ποσό. Παράλληλα, αυτόν τον μήνα συμπεριλήφθηκε σε λίστα 25 εταιρειών που επιλέχθηκαν για το Drone Dominance Program του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, πρόγραμμα που στοχεύει σε ταχεία ανάπτυξη και προμήθεια χαμηλού κόστους επιθετικών drones σε μεγάλη κλίμακα. Η Xtend είχε εξασφαλίσει συμβάσεις με το Πεντάγωνο και πριν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ, μεταξύ άλλων συμφωνία 8,8 εκατ. δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, προϊόντα της Xtend έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, μεταξύ άλλων για χαρτογράφηση υπόγειων σηράγγων.

Στη συγχώνευση συμμετέχει ως επενδυτής και η Unusual Machines, εταιρεία drones που έχει εντάξει από τον Νοέμβριο του 2024 ως σύμβουλο τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αδελφό του Έρικ Τραμπ. Η JFB δραστηριοποιείται σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, όπως συγκροτήματα κατοικιών και εμπορικά κέντρα.

Σε δήλωσή του που δόθηκε στο Al Jazeera, ο Έρικ Τραμπ ανέφερε ότι είναι «περήφανος» που επενδύει σε εταιρείες στις οποίες πιστεύει και ότι τα drones είναι «το κύμα του μέλλοντος», χαρακτηρίζοντας την Xtend ως εταιρεία με «τεράστιες προοπτικές». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της JFB Τζόζεφ Φ. Μπέιζιλ Γ΄ υποστήριξε ότι ο συνδυασμός της τεχνολογίας της Xtend με την υποδομή της JFB μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή στις ΗΠΑ και να οδηγήσει την εταιρεία στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές. Ο CEO της Xtend Αβίβ Σαπίρα δήλωσε ότι η συμφωνία προσφέρει τους πόρους που χρειάζεται η εταιρεία για να αυξήσει την παραγωγή της στις ΗΠΑ και να αποκτήσει πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Φωτ: EPA, αρχείου

Η JFB δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού για το πώς συνδέεται το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της, που περιλαμβάνει κυρίως εμπορικά ακίνητα, με μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας. Η Xtend επίσης δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που, όπως λένε ειδικοί δεοντολογίας, ενισχύουν την εικόνα ότι η οικογένεια του προέδρου επωφελείται οικονομικά από την πολιτική ισχύ του Λευκού Οίκου. Ο Κέντρικ Πέιν, διευθυντής δεοντολογίας στο Campaign Legal Center, δήλωσε στο Al Jazeera ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα όπου «η οικογένεια του προέδρου κερδοφορεί από την προεδρία», επισημαίνοντας ότι παλαιότερα οι πρόεδροι απέφευγαν ακόμη και την εντύπωση ειδικής μεταχείρισης.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η JFB όρισε στο διοικητικό της συμβούλιο τον Στέφαν Πασαντίνο, πρώην δικηγόρο του Λευκού Οίκου.

Το Al Jazeera αναφέρει επίσης ότι εταιρεία της οικογένειας Τραμπ έχει καταθέσει αιτήσεις για εμπορικά σήματα που θα κατοχυρώνουν τη χρήση του ονόματος του προέδρου σε αεροδρόμια, θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ. Ο δικηγόρος σημάτων Τζος Γκέρμπεν, που εντόπισε τις αιτήσεις, σημείωσε ότι πρόκειται για κίνηση χωρίς προηγούμενο.

Στην πρώτη θητεία του Τζο Μπάιντεν, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν επικρίνει έντονα τον Χάντερ Μπάιντεν για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι αξιοποίησε το οικογενειακό όνομα. Ο Πέιν υποστήριξε ότι η τρέχουσα υπόθεση είναι «πιο ακραία», καθώς αφορά εταιρεία που έχει ή διεκδικεί οφέλη από κυβερνητικές συμβάσεις, έστω και έμμεσα, μέσω συνεργασιών με το υπουργείο Άμυνας.

Ο Λευκός Οίκος και εκπρόσωποι του Trump Organization δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

 
 
 
