Πώς θα είναι ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα: Η πρόγνωση για το τριήμερο

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ήλιο και ήπιους ανέμους και τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Από την Παρασκευή έως και το Σάββατο, ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα χωρίσει ουσιαστικά στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς, επηρεάζοντας τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής θα ξεκινήσουν βροχές στα δυτικά, οι οποίες μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ έως το βράδυ θα εξασθενήσουν σταδιακά. Περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως πάνω από θαλάσσιες περιοχές.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα προς βράδυ, αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του.

Η θερμοκρασία το διήμερο Παρασκευής - Σαββάτου θα κυμανθεί γύρω στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου, παρουσιάζοντας πρόσκαιρη πτώση.

Την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος και στο Ρέθυμνο θα σημειωθούν ασθενείς βροχές. Οι βοριάδες θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 1-2 βαθμούς.

Καιρός: Η πρόγνωση για Καθαρά Δευτέρα

Την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 15 βαθμούς Κελσίου, όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Συνολικά, το τριήμερο της Αποκριάς θα χαρακτηρίζεται από πρόσκαιρη κακοκαιρία Παρασκευή και Σάββατο και αισθητή βελτίωση από την Κυριακή και κυρίως την Καθαρά Δευτέρα.