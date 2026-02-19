ΔΙΕΘΝΗ
BBC: Συνελήφθη ο Άντριου για κατάχρηση εξουσίας

Η αστυνομία προχώρησε σε ενημέρωση για τη σύλληψη, παρότι δεν τον κατονόμασε

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
To ΒΒC μετέδωσε ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Η αστυνομία, παρότι αναφέρθηκε στη σύλληψη, δεν τον κατονόμασε.

Η ενημέρωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με το ενημερωτικό μέσο, η αστυνομία του Thames Valley εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα στη δεκαετία των 60 από το Νόρφολκ ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος και διεξάγουμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Berkshire και το Norfolk.

Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να θυμάστε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής εξουσίας».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».

Οχήματα της αστυνομίας είχαν εντοπιστεί έξω από την κατοικία του

Σύμφωνα με το BBC, νωρίτερα σήμερα το πρωί παρατηρήθηκαν οχήματα - που πιστεύεται ότι ήταν μη επισημασμένα αστυνομικά αυτοκίνητα - στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ, όπου ζει από τότε που έφυγε από το σπίτι του στο Ουίνδσορ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρίγκιπας, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες κατηγορίες για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, συλλαμβάνεται.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατά το παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

