Πρίγκιπας Χάρι: Νέο βιβλίο αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι ο Ουίλιαμ του έχει επιτεθεί σωματικά

Ένα νέο βιβλίο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, αμφισβητεί μία από τις πιο «εκρηκτικές» καταγγελίες του πρίγκιπα Χάρι εναντίον του αδελφού του.

Στο βιβλίο «William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story» που υπογράφει ο δημοσιογράφος και ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, Ράσελ Μάιερς, μια πηγή αναφέρει ότι η διαφωνία μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι για τη Μέγκαν Μαρκλ δεν πήρε ποτέ σωματική μορφή.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αφήγηση του Χάρι, στο βιβλίο του «Spare». Ένα απόσπασμα της βιογραφίας, χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό του Χάρι ότι ο Ουίλιαμ τον επιτέθηκε σωματικά ως «υπερβολικά διογκωμένο».

«Ήταν φτηνό χτύπημα να παρουσιάσει μια τέτοια διαφωνία με αυτόν τον τρόπο. Οι εντάσεις ήταν πολύ υψηλές και ναι, σίγουρα αντάλλαξαν λόγια που εκ των υστέρων μετάνιωσαν, αλλά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιμένει ότι δεν υπήρξε σωματική βία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επικείμενο βιβλίο. Μια ακόμη πηγή στο βιβλίο, προσθέτει ότι το προσωπικό του παλατιού είχε υποστεί μεγάλη πίεση κατά την περίοδο της διαμάχης. «Δεν ήταν θέμα να προωθήσουμε κουτσομπολίστικες ιστορίες, αλλά να υπερασπιστούμε προσωπικό που ήταν πραγματικά δυσαρεστημένο έως το σημείο να θέλει να αποχωρήσει ή να επηρεαστεί η ψυχική του υγεία», αναφέρει η πηγή. Στο Spare, ο πρίγκιπας Χάρι είχε γράψει ότι το 2019 ο πρίγκιπας Ουίλιαμ του επιτέθηκε στο παλάτι του Κένσινγκτον, μετά από διαφωνία σχετικά με τη Μέγκαν Μάρκλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφωνία ξεκίνησε όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε τη σύζυγό του «δύσκολη», «αγενή» και «επιθετική», με τον Χάρι να απαντά ότι ο αδελφός του απλώς επαναλάμβανε τις αφηγήσεις του Τύπου.

Τότε, όπως περιγράφει, ο Ουίλιαμ τον έβρισε, τον άρπαξε από το γιακά και τον έριξε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μπολ του σκύλου που έσπασε. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Χάρι ότι ο αδελφός του απολογήθηκε, περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ δυσάρεστη».

Κατά τη διάρκεια προώθησης του Spare, ο Χάρι είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι ο Ουίλιαμ αντέδρασε σε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με εκείνον και τη Μέγκαν, ενώ ο ίδιος υπερασπιζόταν τη γυναίκα του και τον εαυτό του, απέναντι στην παραπληροφόρηση και τα δημοσιεύματα του Τύπου.

Με πληροφορίες από PEOPLE