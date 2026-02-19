Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη

Δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε την Πέμπτη τον πρώην πρόεδρο, Γιουν Σουκ Γέολ σε ισόβια κάθειρξη για την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, κρίνοντάς τον ένοχο για ηγεσία εξέγερσης και καθιστώντας τον τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό κράτους στη δημοκρατική εποχή της Νότιας Κορέας που λαμβάνει την μέγιστη ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, η κατηγορία της ηγεσίας εξέγερσης προβλέπει τρεις εναλλακτικές ποινές: θανατική ποινή, ισόβια κάθειρξη με εργασία ή ισόβια χωρίς εργασία.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν τη θανατική ποινή, υποστηρίζοντας ότι ο Γιουν Σουκ Γέολ προκάλεσε «σοβαρή καταστροφή του συνταγματικού καθεστώτος» κινητοποιώντας στρατιωτικές δυνάμεις για να περικυκλώσουν το κοινοβούλιο και επιχειρώντας τη σύλληψη πολιτικών αντιπάλων κατά τη διάρκεια της 6ωρης απόπειρας εξέγερσης.

Ο Γιουν επέμεινε στην αθωότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, χαρακτηρίζοντας την έρευνα ως «πολιτική συνωμοσία». Υποστήριξε ότι κήρυξε στρατιωτικό νόμο για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με ό,τι περιέγραψε ως αντισυνταγματική κοινοβουλευτική δικτατορία από το τότε αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα.

«Δεν υπήρξε ταραχή»

Ο Γιουν ισχυρίστηκε εκλογική απάτη χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις και υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση είχε παραλύσει την κυβέρνησή του μέσω περικοπών προϋπολογισμού και διαδικασιών καθαίρεσης.

Υποστήριξε ότι ανέπτυξε ελάχιστες, κυρίως άοπλες, στρατιωτικές δυνάμεις χωρίς πρόθεση να καταστείλει το κοινοβούλιο. Η νομική του ομάδα τόνισε: «Δεν υπήρχε πρόθεση να διαταραχθεί η συνταγματική τάξη και δεν υπήρξε ταραχή».

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε 14 μήνες μετά την εξέγερση, η οποία θεωρείται η σοβαρότερη απειλή για τη δημοκρατία της Νότιας Κορέας εδώ και δεκαετίες.

Η απόφαση της Πέμπτης ακολουθεί σειρά σχετικών αποφάσεων που επιβεβαίωσαν επισήμως ότι τα γεγονότα της 3ης Δεκεμβρίου συνιστούσαν εξέγερση.

Τον Ιανουάριο, ο πρώην πρωθυπουργός Han Duck-soo καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση, με το δικαστήριο να χαρακτηρίζει την απόπειρα στρατιωτικού νόμου ως «αυτο-πραξικόπημα» εκλεγμένης εξουσίας, πιο επικίνδυνο από τις παραδοσιακές εξεγέρσεις.

Στις 12 Φεβρουαρίου, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Lee Sang-min καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο του στην εξέγερση, μεταξύ άλλων για τη μεταβίβαση των εντολών του Γιουν να διακοπεί η παροχή ρεύματος και νερού σε μέσα ενημέρωσης.

Νομικοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι οι αποφάσεις αυτές δημιούργησαν ένα νομικό περιβάλλον που έκανε πιο πιθανή την επιβολή της μέγιστης ποινής στην περίπτωση του Γιουν.

Η πρώην πρόεδρος Park Geun-hye είχε αρχικά καταδικαστεί το 2018 σε συνολική ποινή 32 ετών για διαφθορά και συναφή αδικήματα, πριν μειωθεί η ποινή σε έφεση και τελικά διαγραφεί με προεδρική χάρη το 2021.

Το 1996, οι στρατιωτικοί δικτάτορες Chun Doo-hwan και Roh Tae-woo καταδικάστηκαν αντίστοιχα σε θανατική ποινή και 22,5 χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο τους στο πραξικόπημα του 1979 και τη σφαγή της Γκουανγκτζού, αλλά οι ποινές μειώθηκαν σε έφεση και τελικά αμνηστεύτηκαν.

Κάθε πρόεδρος της Νότιας Κορέας που εξέτισε ποινή φυλάκισης έχει τελικά λάβει προεδρική χάρη.

Με πληροφορίες από Guardian

