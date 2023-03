«The New Supers»: Τρία plus size μοντέλα στο εξώφυλλο της British Vogue- Η αποθέωση του Edward Enninful

Ο Edward Enningful έχει αναμφίβολα επιμεληθεί μερικά από τα πιο συγκλονιστικά εξώφυλλα της βρετανικής Vogue και με το νέο τεύχος Απριλίου μάς χάρισε μια από τις πιο δυνατές εικόνες, δικαιώνοντας με ευκολία όσους τον θεωρούν πρωτοπόρο της μόδας.

Στην εικόνα πρωταγωνιστούν οι Precious Lee, Paloma Elsesser και Jill Kortleve, όλες μοντέλα με καμπύλες ή plus size. Το κείμενο στο εξώφυλλο με τίτλο «The New Supers» αναφέρεται σε μια νέα εποχή σουπερμόντελ που είναι και δεν είναι «συμπεριληπτική».

«Πόσο περήφανος είμαι που τις έχω στο εξώφυλλο, παίρνοντας τη θέση που τους αρμόζει ως τα πιο λαμπρά αστέρια της βιομηχανίας μας. Επέστρεψα πρόσφατα από τον Μήνα Μόδας, αλλά ειλικρινά νόμιζα ότι μπήκα σε χρονομηχανή. Η μία επίδειξη μετά την άλλη κυριαρχούνταν από έναν τύπο σώματος, ένιωσα ότι πάμε προς τα πίσω. Από τις πασαρέλες του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης, μέχρι τα κόκκινα χαλιά της πρόσφατης σεζόν των βραβείων, όλοι το είδαμε να συμβαίνει: μια προδιαγεγραμμένη αντίληψη της ομορφιάς επικράτησε ξανά και ένιωσα ότι η πραγματικότητα τόσων πολλών γυναικών σε όλο τον κόσμο αγνοείται. Αλλά πώς μπορείς να αγνοήσεις την τελειότητα όπως σε αυτές τις τρεις; Αυτό το εξώφυλλο δεν σχεδιάστηκε για να είναι "statement". Είναι απλώς η Vogue: τα πιο χαρισματικά μοντέλα του τώρα, που ενσαρκώνουν τη διάθεση του τώρα. Όπως και τα σουπερμόντελ που προηγήθηκαν, η Jill, η Precious και η Paloma είναι αυτό που σημαίνει μόδα σήμερα. Από το πνεύμα τους μέχρι την ομορφιά τους, είναι αυτές που δίνουν τον πραγματικό τόνο της εποχής», έγραψε ο Edward Enningful.

Άλλωστε στις πρόσφατες Εβδομάδες Μόδας, όλοι παρατήρησαν την απουσία μοντέλων διαφόρων μεγεθών στην πασαρέλα, ειδικά κατά τη διάρκεια της New York Fashion Week. Ωστόσο η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου εξισορρόπησε τα πράγματα, αφού εκεί υπήρχε πιο ορατή διαφορά όσον αφορά το size inclusivity. Και τώρα έρχεται η βρετανική Vogue να αποθεώσει το plus size.

Τα τρία μοντέλα έχουν εμφανιστεί σε πολλές πασαρέλες στο εξωτερικό, αλλά τελευταία έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για το πώς τα plus size μοντέλα έχουν αρχίσει σταδιακά να παραγκωνίζονται στην μόδα, καθώς το trend «thin is in» σημειώνει ανησυχητική απήχηση και συνδυαστικά με τις επεμβάσεις αφαίρεσης λίπους και τα χαμηλοκάβαλα τζιν το μέλλον δεν διαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξο.