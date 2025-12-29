Νετανιάχου: Συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ εν μέσω φόβων για ισραηλινή περιφερειακή κλιμάκωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί το βράδυ της Δευτέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά περιφερειακών αντιπάλων, εντείνοντας την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναχώρησε από το Ισραήλ την Κυριακή, στο πλαίσιο της πέμπτης φετινής επίσκεψής του στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών θα είναι η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία τον Οκτώβριο έβαλε μία παύση στον καταστροφικό πόλεμο διάρκειας δύο ετών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Αν και η πρώτη φάση έχει σε μεγάλο βαθμό εφαρμοστεί, με την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και την απελευθέρωση των περισσότερων ομήρων από τη Χαμάς, η δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Η Χαμάς δεν έχει δεσμευτεί ρητά στον αφοπλισμό της, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται απρόθυμο να αποσυρθεί από μεγάλα τμήματα της Γάζας ή να επιτρέψει την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενες νέες ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ή ακόμη και κατά του Ιράν, το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί ότι ενισχύει τις βαλλιστικές του δυνατότητες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυξάνεται η δυσαρέσκεια της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον Νετανιάχου, καθώς η ειρηνευτική διαδικασία παραμένει σε αδιέξοδο.

Ωστόσο, μια στενή σχέση με τον Τραμπ θεωρείται κρίσιμη για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενόψει και των εκλογών που αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι σημαίνει η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ και γιατί το έκανε τώρα