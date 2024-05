Νετανιάχου: Η πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς απέχει μακράν από τις απαιτήσεις μας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η πρόταση εκεχειρίας που έκανε η Χαμάς απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ.

Αναλυτικότερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σημερινές του δηλώσεις τόνισε πως η τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έκανε η Χαμάς απέχει μακράν από τις βασικές απαιτήσεις της χώρας του, ενώ πρόσθεσε πως η στρατιωτική πίεση είναι αναγκαία προκειμένου να επιστρέψουν οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την παλαιστινιακή πλευρά της συνοριακής διέλευσης της Ράφα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας. Την εξέλιξη αυτή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταστροφή των εναπομεινάντων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Για την εξέλιξη αυτή, ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε πως «θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε στην Ράφα και να εξαλείφουμε κάθε απειλή κατά των πολιτών μας». Όπως υποστηρίζει «4 όλμοι εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Ράφα προς το ισραηλινό έδαφος, μετά τις σειρήνες που ήχησαν στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ. Εντοπίστηκαν επίσης 2 επιπλέον εκτοξεύσεις ρουκετών από την περιοχή της Ράφα προς το ισραηλινό έδαφος.

»Οι εκτοξεύσεις αυτές αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της συστηματικής εκμετάλλευσης της περιοχής της Ράφα από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε και να εξαλείφουμε κάθε απειλή κατά των Ισραηλινών πολιτών».

4 mortar shells were launched from the area of Rafah toward Israeli territory, following the sirens that sounded in the Kerem Shalom area.



2 additional rocket launches were also identified from the area of Rafah toward Israeli territory.



These launches are further evidence of… https://t.co/wycFg7zQI5