Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέλαβε την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατέλαβε σήμερα τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Μονάδα τεθωρακισμένων «έκανε ελιγμούς στη ζώνη» και «αυτή τη στιγμή, οι ειδικές δυνάμεις επιθεωρούν το σημείο διέλευσης» στη Ράφα, «έχουμε επιχειρησιακό έλεγχο στη ζώνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως αναφέρεται «αποκλειστικά στην πλευρά της διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτός από το πέρασμα στη Ράφα, έχει κλείσει το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, για λόγους ασφαλείας, το οποίο θα ανοίξει ξανά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

A precise counterterrorism operation to eliminate Hamas terrorists and infrastructure within specific areas of eastern Rafah began overnight, based on intelligence. pic.twitter.com/L2uVEdCVv9