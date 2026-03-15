Ισραήλ: Σε πλήρη εξέλιξη το ένατο κύμα ιρανικών επιθέσεων – Στα καταφύγια οι πολίτες

Οι επιθέσεις προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις

The LiFO team
The LiFO team
Ισραήλ: Σε πλήρη εξέλιξη το ένατο κύμα ιρανικών επιθέσεων – Στα καταφύγια οι πολίτες Facebook Twitter
Φωτ. Χ
Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Οι ισραηλινές αρχές κάλεσαν εκ νέου τους πολίτες να κατευθυνθούν σε αντιαεροπορικά καταφύγια, μετά τον εντοπισμό νέου κύματος πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, πρόκειται για το ένατο κύμα επιθέσεων μέσα σε λίγες ώρες, με τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς οι επιθέσεις προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκκενώσεις και στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.

Σφοδροί βομβαρδισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές κοντά στη Βηρυτό, προκαλώντας μεγάλα σύννεφα καπνού και αναστάτωση στους κατοίκους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά συνοικιών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές.

Όπως ανακοίνωσε, οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να στοχοποιήσουν θέσεις που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, με την Ουάσινγκτον να στέλνει μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η αποκλιμάκωση της έντασης αποτελεί τη μόνη επιλογή για να αποφευχθεί μια ευρύτερη καταστροφή. 

 
