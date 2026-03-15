Ισραήλ: Σε πλήρη εξέλιξη το ένατο κύμα ιρανικών επιθέσεων – Στα καταφύγια οι πολίτες

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Οι ισραηλινές αρχές κάλεσαν εκ νέου τους πολίτες να κατευθυνθούν σε αντιαεροπορικά καταφύγια, μετά τον εντοπισμό νέου κύματος πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, πρόκειται για το ένατο κύμα επιθέσεων μέσα σε λίγες ώρες, με τα συστήματα αεράμυνας να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αναχαίτιση των πυραύλων.

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Aftermath of Iran's Strikes fon Tel Aviv, Israel from Missile Fragments https://t.co/f8VbnnKdw1 pic.twitter.com/v4YggGeBOp — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 15, 2026

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς οι επιθέσεις προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις.

🇮🇷Iranian missile strikes on Tel Aviv include up to 250 cluster munitions, causing widespread devastation across Israel. pic.twitter.com/tJiAX2SGWs — Bahjat Chaaraoui (@Chaaraoui3) March 15, 2026

Iranian missile shrapnel strikes central Israel, burning and overturning cars, leaving a deep crater and damaging buildings as three people suffer light injuries, according to officials.#Israel #Iran pic.twitter.com/bxyjR1CuoC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 15, 2026

Σφοδροί βομβαρδισμοί και εκκενώσεις και στη Βηρυτό

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.

Σφοδροί βομβαρδισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές κοντά στη Βηρυτό, προκαλώντας μεγάλα σύννεφα καπνού και αναστάτωση στους κατοίκους.



Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά συνοικιών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές.

Crews work to clean up rubble following Israeli strikes on Beirut's southern suburbs.



Israel ramped up its strikes on Lebanon after Hezbollah fired rockets into the country following the killing of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei at the start of the war in the Middle East. pic.twitter.com/i5cUHfqw0f — euronews (@euronews) March 15, 2026

Όπως ανακοίνωσε, οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να στοχοποιήσουν θέσεις που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, με την Ουάσινγκτον να στέλνει μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η αποκλιμάκωση της έντασης αποτελεί τη μόνη επιλογή για να αποφευχθεί μια ευρύτερη καταστροφή.