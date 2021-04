Νεοϋορκέζοι εμβολιάζονται κάτω από την τεράστια μπλε φάλαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Οι Νεοϋορκέζοι μπορούν τώρα να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού κάτω από την τεράστια μπλε φάλαινα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου κόλλησαν ένα ανάλογου μεγέθους τσιρότο πάνω από το ένα της πτερύγιο, ώστε το θέαμα να είναι θεματικά συνεπές.

Από την περασμένη εβδομάδα, στην πτέρυγα Milstein της Ωκεάνιας Ζωής, εκατοντάδες κάτοικοι δέχονται το εμβόλιο της Moderna με δώρο μια ελεύθερη είσοδο στο μουσείο μαζί με τρεις φίλους τους.



Η πρόεδρος του μουσείου, Έλεν Φούτερ, δήλωσε πως στα χρόνια που θα έρθουν, η εικόνα ανθρώπων να εμβολιάζονται κάτω από την φάλαινα, «θα είναι ένα στιγμιότυπο της Νέας Υόρκης και των Νεοϋορκέζων που παλεύουν, νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, θα είναι η εικόνα μιας στιγμής όπου τα πράγματα άρχισαν να γίνονται καλύτερα».

