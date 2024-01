Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ενώ ο σεισμός που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα, ήταν υποθαλάσσιος κοντά στο νησί Σάντο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε αισθητός σε τμήμα της ακτής της Θάλασσας της Ιαπωνίας, στην ίδια μάλιστα ζώνη που επλήγη από τον πολύ ισχυρό σεισμό της Πρωτοχρονιάς.

Ο νέος σεισμός έρχεται στον απόηχο αυτού της Πρωτοχρονιάς, τον οποίο ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί. Ο απολογισμός του σεισμού που έγινε στην Ιαπωνία την Πρωτοχρονιά, μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον 200 νεκροί και 102 αγνοούμενοι.

Earthquake of Magnitude:6.0, Occurred on 09-01-2024, 14:29:14 IST, Lat: 37.86 & Long: 137.83, Depth: 46 Km ,Region: Near West Coast of Honshu, Japan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/I8Q53Lb9Lv@KirenRijiju @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @moesgoi pic.twitter.com/jG3GcluP11