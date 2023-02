Νέος σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κεντρική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καχραμάνμαρας και 14 ανατολικά της πόλης Göksun ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:31 (ώρα Ελλάδας) ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 31 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/2GFMw4iKr1