Νέος δήμαρχος ορκίστηκε με τραγούδι των Metallica και ομιλία στη γλώσσα Κλίνγκον

Νέος δήμαρχος στην πόλη Πόρτσμουθ της Αγγλίας ανέλαβε καθήκοντα υπό τους ήχους τραγουδιού των Metallica και ρήσεις στη γλώσσα Κλίνγκον του Star Trek.

Ο δημοτικός σύμβουλος των Εργατικών, Τομ Κόουλς εξελέγη δήμαρχος και είχε κάποια αιτήματα για την τελετή ορκωμοσίας του, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακή.

Περπάτησε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Eye Of The Beholder» του 1988 των Metallica από το τέταρτο άλμπουμ τους «…And Justice For All» φορώντας την επίσημη ενδυμασία.

