Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η γαλλική πολιτική σκηνή μοιάζει πια με τσίρκο σε χάος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές που κλήθηκε να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες ενίσχυσαν τα λαϊκιστικά κόμματα και αποδυνάμωσαν τη δική του εξουσία.

Η Γαλλία μοιάζει πια με ένα «Le Big Short» σε σχέση με τους γείτονές της στην Ευρώπη, και οι επενδυτές ανησυχούν για την αβεβαιότητα γύρω από τα δημόσια οικονομικά και τις πολιτικές αποφάσεις.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού και η πολιτική αυτοθυσία

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο τέταρτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, έγινε πρόσωπο-κλειδί στην τηλεόραση καθώς ετοιμάζεται για μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης που πιθανότατα θα αποτύχει. Πρόκειται για μια πολιτική αυτοθυσία με στόχο να σοκάρει τη χώρα και να στηρίξει την πρότασή του για 44 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές στον προϋπολογισμό για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος.

Η πραγματικότητα είναι ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ενωμένα εναντίον του. Οι προτάσεις του, όπως η κατάργηση δημόσιων αργιών, δεν είχαν καμία πιθανότητα να κερδίσουν ψήφους ή να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, το «αντι-προϋπολογισμό» των Σοσιαλιστών με φόρο πλούτου και μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης επιστρέφει στο 62, ενώ το έλλειμμα εκτιμάται στο 5,5% του ΑΕΠ για το 2026.

O Μακρόν και οι επόμενες κινήσεις

Ο Μακρόν, που δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη δίνη της εσωτερικής πολιτικής, πρέπει να:

  • Σχηματίσει νέα κυβέρνηση
  • Προσπαθήσει να εξασφαλίσει πλειοψηφία
  • Υιοθετήσει έκτακτο προϋπολογισμό αν δεν βρεθεί λύση

Οι λαϊκιστές συνεχίζουν να ζητούν την παραίτησή του, ενώ μια νέα έκτακτη εκλογή ή ακόμα και ένα δημοψήφισμα δεν αποκλείεται, δημιουργώντας περισσότερη αστάθεια. Δύο στους τρεις Γάλλους υποστηρίζουν διαμαρτυρίες «μπλοκαρίσματος», ενώ το δημόσιο χρέος παραμένει κορυφαίο ζήτημα.

Γαλλία: Οι αγορές και η αβεβαιότητα

Οι επενδυτές επανεξετάζουν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η πολιτική σαφήνεια καθυστερούν. Η Γαλλία ήταν η λιγότερο δημοφιλής αγορά μετοχών στην Ευρώπη τον προηγούμενο μήνα και υπολείπεται των βασικών ανταγωνιστών της. Το 10ετές δημόσιο χρέος συναλλάσσεται σε αποδόσεις παρόμοιες με αυτές της Ιταλίας, με τη διαφορά από τη Γερμανία να φτάνει τους 80 μονάδες βάσης. Νέες εκλογές μπορεί να την αυξήσουν πάνω από 90.

Παρά ταύτα, η κατάσταση δεν είναι απολύτως καταστροφική: η βιομηχανική εμπιστοσύνη έχει περάσει σε θετικό έδαφος, ενώ η ανάπτυξη ΑΕΠ προβλέπεται στο 0,7% για φέτος, καλύτερα από τη στασιμότητα στη Γερμανία.

Η γαλλική πολιτική και οικονομική ευθραυστότητα γίνεται όλο και πιο εμφανής. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις βλέπουν χρηματοδοτήσεις να συρρικνώνονται, τα χρέη εταιρειών αναδιαρθρώνονται και πλούσιοι Γάλλοι εγκαταλείπουν τη χώρα. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για το δημόσιο χρέος, μια αύξηση επιτοκίου 1% μπορεί να προσθέσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους έως το 2030, δείχνουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται συντονισμένη δράση και όχι εφησυχασμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί ότι η κατάρρευση οποιασδήποτε κυβέρνησης της ευρωζώνης είναι «ανησυχητική», ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιβαρύνουν τις προβλέψεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

