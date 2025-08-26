ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: O Μπαϊρού στο χείλος του γκρεμού και ο Μακρόν χωρίς «σωσίβιο»

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κινδυνεύει να χάσει την εξουσία τον Σεπτέμβριο, καθώς δεξιά και αριστερά κόμματα συσπειρώνονται για να τον ανατρέψουν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: O Μπαϊρού στο χείλος του γκρεμού και ο Μακρόν χωρίς «σωσίβιο» Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση: τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι το ρίσκο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησής του τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Μπαϊρού προκάλεσε ουσιαστικά τους αντιπάλους του να τον ανατρέψουν στις 8 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την ανάγκη δραστικών περικοπών στο τεράστιο έλλειμμα της Γαλλίας. Όμως τόσο η άκρα αριστερά όσο και οι Σοσιαλιστές, αλλά και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Μέχρι σήμερα, ο Μπαϊρού κατάφερνε να επιβιώσει χάρη σε αποχές είτε από τους Σοσιαλιστές είτε από το Εθνικό Μέτωπο. Αυτή τη φορά, όμως, χωρίς καμία πλευρά να του προσφέρει «σωσίβιο», η κυβέρνησή του μοιάζει καταδικασμένη — εκτός κι αν συμβεί μια απίθανη ανατροπή.

Τα σενάρια για τον Μακρόν

Αν η κυβέρνηση πέσει, το μπαλάκι θα περάσει στον Μακρόν, ο οποίος έχει τρεις επιλογές:

  1. Νέος πρωθυπουργός
    Ο Μακρόν μπορεί να διορίσει ξανά έναν κεντρώο ή κεντροδεξιό, όπως τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού, στενό του σύμμαχο και ικανό διαπραγματευτή με την ακροδεξιά. Ωστόσο, το να επιλέξει ξανά πρόσωπο από τον ίδιο πολιτικό χώρο μοιάζει με «φαύλο κύκλο», αφού ούτε ο Μπαϊρού ούτε ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, άντεξαν για πολύ.
  2. Πρόωρες εκλογές
    Ο Μακρόν, γνωστός για τα πολιτικά του ρίσκα, θα μπορούσε να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει νέες εκλογές. Το πρόβλημα; Η χώρα βρέθηκε στο σημερινό αδιέξοδο ακριβώς μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου καλοκαιριού. Αν το σκηνικό δεν αλλάξει, είναι πολύ πιθανό να προκύψει ξανά ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.
    Ήδη, η Λεπέν δήλωσε ότι «μόνο νέες εκλογές θα επιτρέψουν στους Γάλλους να καθορίσουν τη μοίρα τους», ενώ οι Σοσιαλιστές προετοιμάζονται για αναμέτρηση.
  3. Παραίτηση
    Από τα πολιτικά άκρα ακούγονται ξανά φωνές που ζητούν την παραίτηση Μακρόν. Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση καθαίρεσης, αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί. Ο ίδιος ο Μακρόν έχει αποκλείσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με την ανάγκη να μειωθεί το έλλειμμα και να παρουσιαστεί ένας «λιτός» προϋπολογισμός για το 2026, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τη Γαλλία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν τόσο την πολιτική επιβίωση του Μακρόν όσο και το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM
«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

Διεθνή / «Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος
LIFO NEWSROOM
 
 