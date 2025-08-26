Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: O Μπαϊρού στο χείλος του γκρεμού και ο Μακρόν χωρίς «σωσίβιο»

Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση: τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι το ρίσκο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησής του τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Μπαϊρού προκάλεσε ουσιαστικά τους αντιπάλους του να τον ανατρέψουν στις 8 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την ανάγκη δραστικών περικοπών στο τεράστιο έλλειμμα της Γαλλίας. Όμως τόσο η άκρα αριστερά όσο και οι Σοσιαλιστές, αλλά και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Μέχρι σήμερα, ο Μπαϊρού κατάφερνε να επιβιώσει χάρη σε αποχές είτε από τους Σοσιαλιστές είτε από το Εθνικό Μέτωπο. Αυτή τη φορά, όμως, χωρίς καμία πλευρά να του προσφέρει «σωσίβιο», η κυβέρνησή του μοιάζει καταδικασμένη — εκτός κι αν συμβεί μια απίθανη ανατροπή.

Τα σενάρια για τον Μακρόν

Αν η κυβέρνηση πέσει, το μπαλάκι θα περάσει στον Μακρόν, ο οποίος έχει τρεις επιλογές:

Νέος πρωθυπουργός

Ο Μακρόν μπορεί να διορίσει ξανά έναν κεντρώο ή κεντροδεξιό, όπως τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού, στενό του σύμμαχο και ικανό διαπραγματευτή με την ακροδεξιά. Ωστόσο, το να επιλέξει ξανά πρόσωπο από τον ίδιο πολιτικό χώρο μοιάζει με «φαύλο κύκλο», αφού ούτε ο Μπαϊρού ούτε ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, άντεξαν για πολύ. Πρόωρες εκλογές

Ο Μακρόν, γνωστός για τα πολιτικά του ρίσκα, θα μπορούσε να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει νέες εκλογές. Το πρόβλημα; Η χώρα βρέθηκε στο σημερινό αδιέξοδο ακριβώς μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου καλοκαιριού. Αν το σκηνικό δεν αλλάξει, είναι πολύ πιθανό να προκύψει ξανά ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ήδη, η Λεπέν δήλωσε ότι «μόνο νέες εκλογές θα επιτρέψουν στους Γάλλους να καθορίσουν τη μοίρα τους», ενώ οι Σοσιαλιστές προετοιμάζονται για αναμέτρηση. Παραίτηση

Από τα πολιτικά άκρα ακούγονται ξανά φωνές που ζητούν την παραίτηση Μακρόν. Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση καθαίρεσης, αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί. Ο ίδιος ο Μακρόν έχει αποκλείσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με την ανάγκη να μειωθεί το έλλειμμα και να παρουσιαστεί ένας «λιτός» προϋπολογισμός για το 2026, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τη Γαλλία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν τόσο την πολιτική επιβίωση του Μακρόν όσο και το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico