Γάλλοι σοσιαλιστές, ακροδεξιοί και πράσινοι εναντίον Μπαϊρού – Η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα μια σειρά συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα της χώρας, προσπαθώντας να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησής του σε ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα – μια ψήφο που οι ηγέτες της αντιπολίτευσης δηλώνουν βέβαιο ότι θα αποτύχει.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ρίξουν τη μειοψηφική κυβέρνηση στην ψήφο της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να προωθήσει τα ανεπιθύμητα μέτρα για δημοσιονομική περιστολή το 2026.

Οι γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων κατέγραψαν σημαντική πτώση μετά την ανακοίνωση, αλλά ανέκτησαν μέρος των απωλειών μέχρι τη Δευτέρα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η Γαλλία παραμένει ισχυρή, αλλά κάθε ενδεχόμενο πτώσης κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αποτελεί ανησυχία, δεδομένου ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Μπαϊρού αναμενόταν να ξεκινήσει τις συνομιλίες του με το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα το απόγευμα, πριν συναντήσει άλλα κόμματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Αντιπολίτευσης, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε την Κυριακή ότι η απόφαση του κόμματός του να ψηφίσει κατά του Μπαϊρού είναι «οριστική». Πρόσθεσε ότι θεωρεί τον Μπαϊρού αναξιόπιστο και ότι το κόμμα του θα τον συναντήσει μόνο από σεβασμό προς τους θεσμούς της χώρας.

Οι Σοσιαλιστές έχουν καταθέσει αντί-πρόταση για τον προϋπολογισμό, η οποία προβλέπει μείωση του ελλείμματος κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος – περίπου το μισό από ό,τι θεωρεί απαραίτητο ο Μπαϊρού. Το σχέδιο των Σοσιαλιστών περιλαμβάνει περισσότερους φόρους για τους πλούσιους και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η ακροδεξιά Εθνική Συνάθροιση (RN), κρίσιμη για την επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού, δήλωσε επίσης ότι θα ψηφίσει κατά, όπως και η σκληρή Αριστερά (Γαλλία Αδιάλλακτη), οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές. Τα κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά διαθέτουν αρκετές ψήφους για να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις της στο Radio Classique, η Λαγκάρντ τόνισε ότι παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση των γαλλικών ομολογιακών spreads. Οι γαλλικές τράπεζες έχουν δεχθεί πίεση, αλλά η Λαγκάρντ τόνισε ότι το γαλλικό τραπεζικό σύστημα είναι καλύτερα προετοιμασμένο σε σχέση με την κρίση του 2008.

Τη Δευτέρα, η διαφορά αποδόσεων 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων ήταν περίπου 77 μονάδες βάσης, από κάτω των 70 bps πριν την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, ενώ το υψηλότερο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας ξεπέρασε τις 82 bps.

Οι γαλλικές μετοχές, ιδιαίτερα οι τραπεζικές που είχαν υποστεί ισχυρές απώλειες, ανέκτησαν επίσης μέρος των απωλειών τους. Πολλές οργανώσεις έχουν ήδη καλέσει σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters