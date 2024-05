Νέο Δελχί: Το θερμόμετρο έδειξε 52,3 βαθμούς

Νέο ρεκόρ σημείωσε η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί φτάνοντας τους 52,3 βαθμούς Κελσίου και ξεπερνώντας τους 49,9 που καταγράφηκαν την Τρίτη.

Οι 52,3 βαθμοί που έδειξε το θερμόμετρο την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, προκάλεσε την αντίδραση των αρχών οι οποίες προειδοποιούν για λειψυδρία.

Αυτή η θερμοκρασία ρεκόρ καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο προάστιο Μουνγκεσπούρ του Νέου Δελχί, από την μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, που έκανε λόγο για «ισχυρά κύματα ζέστης». Η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ήδη καταγράψει ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου την Τρίτη στο Νέο Δελχί.

Οι αρχές της πόλης των περίπου 30 εκατ. κατοίκων εξέδωσαν «κόκκινο συναγερμό υγείας» για τη σημερινή ημέρα, όπου την προηγουμένη καταγράφηκαν αντίστοιχες θερμοκρασίες.

Προειδοποίησαν για την «πολύ ισχυρή πιθανότητα ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη και θερμοπληξίας για όλες τις ηλικίες» και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν «ιδιαίτερη επαγρύπνηση» για τα ευπαθή άτομα.

Το κύμα ζέστης στις κεντρικές και βορειοδυτικές περιοχές της Ινδίας «αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά» από αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τη ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τον Μάιο του 2022, σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας καταγράφηκε θερμοκρασία 49,2° Κελσίου. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι συνηθισμένες στην Ινδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει κύματα καύσωνα μεγαλύτερης διάρκειας, πιο συχνά και πιο έντονα.

