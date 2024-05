Ινδία: Τουλάχιστον 20 νεκροί - μεταξύ αυτών 9 παιδιά - από φωτιά σε λούνα παρκ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, σκοτώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα λούνα παρκ στη δυτική Ινδία, δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται, πρόσθεσε ο Πραμπχάβ Τζοσί, αξιωματούχος στον δήμο Ραζκότ στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί.

At least 24 people, including 9 children, died after a massive fire broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot on Saturday.



Several people are feared trapped after the entire facility at the TRP Game Zone was engulfed in flames.#ITReel #gujarat #rajkotgamingzone pic.twitter.com/lILl1Jclq2