Ινδία: Θερμοκρασία ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου στο Νέο Δελχί

Θερμοκρασία ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε χθες, Τρίτη, στο Νέο Δελχί, πρωτεύουσα της Ινδίας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για «ισχυρά κύματα ζέστης» και πρόσθεσε ότι η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε σε δύο σταθμούς στα προάστια Ναρέλα και Μουνγκεσπούρ του Νέου Δελχί.

Αντίστοιχες θερμοκρασίες αναμένονται και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Τον Μάιο του 2022 σε κάποιες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας είχε καταγραφεί θερμοκρασία 49,2 βαθμών Κελσίου.

Συνθήκες καύσωνα επικρατούν συχνά τα καλοκαίρια στην Ινδία, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τα κύματα ζέστης πιο μεγάλα σε διάρκεια, πιο συχνά και πιο έντονα.

Une température record de 49,9°C enregistrée à New Delhi

Οι αρχές του Νέου Δελχί προειδοποίησαν επίσης για τον κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ διακοπές στην υδροδότηση έχουν ήδη σημειωθεί σε κάποια προάστια.

Η υπουργός Νερού Ατίσι Μαρλένα απευθύνθηκε «στη συλλογική ευθύνη» των κατοίκων της πόλης καλώντας τους να σταματήσουν να σπαταλούν το νερό, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Times of India.

Η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της ζέστης στην υγεία, κυρίως των βρεφών, των ηλικιωμένων και όσων υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες.

Water is being sprayed on animals in the National Zoo during hot summer,in New Delhi.



Photo

A pair of Hippopotamus swims in a pond to beat the heat on a hot summer day.



A pair of Hippopotamus swims in a pond to beat the heat on a hot summer day, at National Zoological Park in New Delhi on Monday.

Παράλληλα τα κρατίδια Δυτική Βεγγάλη και Μιζοράμ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, είναι αντιμέτωπα με ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις λόγω του κυκλώνα Ρέμαλ, ο οποίος έπληξε την Ινδία και το Μπανγκλαντές την Κυριακή προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε ότι ο κυκλώνας αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σε διάρκεια που έχουν πλήξει ποτέ τη χώρα, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην κλιματική αλλαγή.

Residents of Sanjay Camp in New Delhi scramble to collect drinking water from a tanker on a scorching summer day.



The intense heat, crossing 45 degrees Celsius, makes the wait for water even more challenging.



Express Photos

