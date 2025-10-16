ΔΙΕΘΝΗ
Αντιπαράθεση Μαμντάνι – Κουόμο στη σκιά ενός εκρηκτικού debate

Ο Κουόμο δεν κρύβει την περιφρόνησή του για τον αντίπαλό του, τον οποίο χαρακτηρίζει «νέο και άπειρο» και «επικίνδυνο για μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη»

Η προεκλογική μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης κορυφώνεται, καθώς οι δύο βασικοί υποψήφιοι, Ζοχράν Μαμντάνι και Άντριου Κουόμο, συναντώνται ξανά το βράδυ της Πέμπτης στο πρώτο τους debate για τις γενικές εκλογές, πλαισιωμένοι από τον Ρεπουμπλικανό Curtis Sliwa. Πρόκειται για μια αναμέτρηση με έντονο προσωπικό τόνο, αφού οι δύο πολιτικοί είχαν ήδη συγκρουστεί δύο φορές στις εσωκομματικές συζητήσεις των Δημοκρατικών.

Η αντιπαράθεσή τους δεν είναι απλώς ιδεολογική· έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση δύο πολιτικών κόσμων. Από τη μια, ο 34χρονος βουλευτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, που εκπροσωπεί τη νέα, προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών. Από την άλλη, ο πρώην κυβερνήτης και πλέον ανεξάρτητος υποψήφιος Άντριου Κουόμο, ο οποίος επιχειρεί πολιτική επιστροφή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έμπειρο διαχειριστή και ρεαλιστή ηγέτη.

Ο Κουόμο δεν κρύβει την περιφρόνησή του για τον αντίπαλό του, τον οποίο χαρακτηρίζει «νέο και άπειρο» και «επικίνδυνο για μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη». «Δεν έχει διαχειριστεί ποτέ δημοτικό συμβούλιο, δεν έχει αντιμετωπίσει κρίσεις, πλημμύρες ή συνδικάτα. Το να βάλεις κάποιον χωρίς εμπειρία σε αυτή τη θέση είναι ριψοκίνδυνο», είπε στο debate του Ιουνίου.

Η απάντηση του Μαμντάνι ήταν αιχμηρή: «Δεν έχω χρειαστεί ποτέ να παραιτηθώ με ντροπή, να περικόψω το Medicaid ή να αντιμετωπίσω καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Και, για να το ξεκαθαρίσουμε, το όνομά μου είναι Mamdani — M-A-M-D-A-N-I».

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συζητήσεων, οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν ο ένας τον άλλον ως αντίπαλο-καθρέφτη για να εξηγήσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Ο Μαμντάνι , προτείνοντας δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, πάγωμα ενοικίων σε ρυθμιζόμενα διαμερίσματα και καθολική παιδική μέριμνα, υποστήριξε ότι θα χρηματοδοτήσει τις πολιτικές του «φορολογώντας το 1% και τις εταιρείες που ο Κουόμο υπερασπίζεται».

Ο πρώην κυβερνήτης αντέτεινε πως ο Μαμντάνι «είναι καλός στα βίντεο του Twitter, αλλά δεν έχει παράξει τίποτα στην πράξη». Παρουσίασε τον εαυτό του ως τον μόνο που «ξέρει να μετατρέπει τα σχέδια σε έργα»: «Όλοι είχαν σχέδιο για το LaGuardia, για το Moynihan Station, για το Second Avenue Subway – αλλά μόνο εγώ τα υλοποίησα».

Στις ερωτήσεις για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πολιτικό τους λάθος, οι δύο υποψήφιοι δεν απέφυγαν τις αιχμές. Ο Μαμντάνι απάντησε ότι «το λάθος ήταν να εμπιστευθούμε ηγέτες όπως ο Κουόμο , που μας έφεραν ως εδώ», ενώ ο Κουόμο αντέτεινε ότι «το λάθος του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν να φτάσει σε σημείο να θεωρεί ότι κάποιος που έχει περάσει λίγα χρόνια στην πολιτική μπορεί να διοικήσει τη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου».

Η μεταξύ τους αντιπαλότητα έχει πάρει σχεδόν προσωπικό χαρακτήρα, με τις συζητήσεις να καταλήγουν συχνά σε ευθείες αναμετρήσεις. Σε ένα από τα debates, όταν ο Μαμντάνι κλήθηκε να απευθύνει ερώτηση σε έναν αντίπαλο, είπε χαμογελώντας: «Νομίζω πως όλοι ξέρουν ότι θα ρωτήσω τον Άντριου Κουόμο».

Η εκλογική μάχη της Νέας Υόρκης, με επίκεντρο την οικονομική ανισότητα, το κόστος στέγασης και την αστυνομική πολιτική, αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολωμένες και προσωπικές της τελευταίας δεκαετίας. Και αν κάτι έχει καταστεί σαφές, είναι πως για τον Κουόμο και τον Μαμντάνι η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε ιδεολογικό – και σχεδόν προσωπικό – πόλεμο για το μέλλον των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη.

