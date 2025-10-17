Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Το πρώτο debate των υποψηφίων για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης εξελίχθηκε σε μια σφοδρή πολιτική μονομαχία γεμάτη εντάσεις, προσωπικές αιχμές και διαφωνίες για καίρια ζητήματα όπως ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς και η κρίση στέγασης.

Οι τρεις βασικοί υποψήφιοι (ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο και ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σίλβα) αντάλλαξαν πυρά σε ένα από τα πιο πολωμένα τηλεοπτικά debate της προεκλογικής περιόδου.

Ο Μαμντάνι, φαβορί των δημοσκοπήσεων και πιθανός πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιτέθηκε σφοδρά στον Κουόμο αλλά και στον Τραμπ, επιχειρώντας να δείξει πως είναι ο μόνος ικανός να σταθεί απέναντι στην Ουάσινγκτον. Από την άλλη, ο 67χρονος Κουόμο προσπάθησε να εμφανιστεί ως η «φωνή της εμπειρίας» και του ρεαλισμού, ενώ ο 71χρονος Σλίουα αγωνιζόταν να βρει χρόνο ομιλίας, επιτιθέμενος διαρκώς και στους δύο αντιπάλους του.

Μαμντάνι σε επιθετική γραμμή και σύγκρουση με Κουόμο για τo στεγαστικό

Αν και προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις, ο Μαμντάνι δεν επέλεξε ασφαλή στρατηγική. Επιτέθηκε στον Κουόμο για την αδυναμία του να κατανοήσει την κρίση προσιτής κατοικίας και τον κατηγόρησε για έλλειψη ακεραιότητας.

«Ο Άντριου Κουόμο πιστεύει πως για να λυθεί η στεγαστική κρίση πρέπει να αυξηθεί το ενοίκιο μου. Αν θεωρείτε πως το πρόβλημα είναι ότι το δικό μου ενοίκιο είναι χαμηλό, ψηφίστε τον. Αν πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι ότι το δικό σας είναι πολύ υψηλό, ψηφίστε εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κουόμο ανταπάντησε κατηγορώντας τον νεαρό υποψήφιο για απειρία, με τον Μαμντάνι να αντεπιτίθεται: «Μπορεί να μην έχω την εμπειρία σου, αλλά έχω ακεραιότητα κάτι που εσύ δεν μπορείς να αποκτήσεις ποτέ».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι προτάσεις του Μαμντάνι για καθολική παιδική μέριμνα και μείωση των ενοικίων, τις οποίες ο Σλίουα χαρακτήρισε «ουτοπικές φαντασιώσεις».

Ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς φέρνει νέα πολιτική φωτιά

Η πιο εκρηκτική στιγμή ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στο ζήτημα του Ισραήλ και της Γάζας. Ο Μαμντάνι, γνωστός επικριτής της ισραηλινής πολιτικής, αναγκάστηκε να διευκρινίσει τις δηλώσεις του μετά από συνέντευξη στο Fox News, όπου είχε αποφύγει να απαντήσει αν η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα. «Φυσικά και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουν», δήλωσε, επιχειρώντας να αποκαταστήσει τη θέση του.

Ο Κουόμο άρπαξε την ευκαιρία για να τον κατηγορήσει ότι αρνείται να καταδικάσει τη βία της Χαμάς και τις δηλώσεις του YouTuber Hasan Piker, ο οποίος είχε πει πως «η Αμερική άξιζε την 11η Σεπτεμβρίου». Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τα σχόλια του Πίκερ «απαράδεκτα», αλλά υπογράμμισε ότι δεν αναγνωρίζει το «δικαίωμα ύπαρξης ενός κράτους που στηρίζεται σε φυλετική ή θρησκευτική ιεραρχία».

Ο Σλίουα παρενέβη λέγοντας πως «οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης δεν μπορούν να εμπιστευτούν ότι θα τους προστατεύσει σε περίπτωση αντισημιτικών επιθέσεων».

Νέα Υόρκη: Ο Κουόμο σε δύσκολη θέση – επιθέσεις σε Μαμντάνι και αμηχανία

Παρότι ο Κουόμο προσπάθησε να εμφανιστεί δυναμικός, δεν κατάφερε το «μεγάλο χτύπημα» που θα έπειθε δωρητές και ψηφοφόρους. Οι επιθέσεις του στον Μαμντάνι για την απειρία του και τις αριστερές του θέσεις δεν φαίνεται να είχαν απήχηση.

Αντίθετα, αναγκάστηκε να απαντά συνεχώς για τα λάθη της θητείας του ως κυβερνήτης, τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και τη διαχείριση των θανάτων σε οίκους ευγηρίας κατά την πανδημία. Οι επαναλαμβανόμενες αναφορές σε αυτά τα θέματα περιόρισαν τον χρόνο που θα μπορούσε να αφιερώσει στο όραμά του για τη Νέα Υόρκη.

Χιούμορ, κάνναβη και... παραδοσιακά σάντουιτς

Προς το τέλος, το debate πήρε πιο ανάλαφρη τροπή, με ερωτήσεις για το αν οι υποψήφιοι αγοράζουν κάνναβη από νόμιμα καταστήματα και ποιο είναι το αγαπημένο τους πρωινό στο bodega.

Ο Μαμντάνι απάντησε χαμογελώντας πως έχει αγοράσει νόμιμη κάνναβη, ο Σλίουα παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση για ιατρικούς λόγους μετά τον πυροβολισμό του το 1992, ενώ ο Κουόμο απάντησε λιτά: «Όχι».

Στην ερώτηση για το πρωινό, ο Σλίουα και ο Κουόμο διάλεξαν το κλασικό αυγό και τυρί χωρίς αλάτι, ενώ ο Μαμντάνι προτίμησε «αυγό και τυρί με χαλαπένιος».

Το πιο αμήχανο σημείο ήρθε όταν ρωτήθηκαν αν θα παρευρίσκονται σε όλες τις παρελάσεις της πόλης. Ο Μαμντάνι απάντησε πως θα λείπει από πολλές, γιατί θα «επικεντρώνεται στη δουλειά του δημάρχου», προκαλώντας χαμόγελα στο κοινό.

Το debate δεν ανέδειξε καθαρό νικητή, αλλά ανέδειξε τις αντιθέσεις και τα βαθιά ρήγματα στο πολιτικό τοπίο της Νέας Υόρκης. Ο Μαμντάνι παραμένει φαβορί, ο Κουόμο προσπαθεί να ανακτήσει χαμένο έδαφος και ο Σλίουα επιδιώκει να προσελκύσει τους απογοητευμένους μετριοπαθείς. Το επόμενο debate στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται ακόμη πιο έντονο — και ίσως καθοριστικό πριν τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από New York Times