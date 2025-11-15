Νέα νυχτερινή σιδηροδρομική γραμμή Παρίσι – Βερολίνο από το 2026

Η αναβίωση των νυχτερινών τρένων στην Ευρώπη συνεχίζεται, καθώς η εταιρεία European Sleeper ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τη λειτουργία της δημοφιλούς διαδρομής Παρίσι – Βερολίνο, η οποία διακόπτεται από τον Δεκέμβριο λόγω της απόφασης της αυστριακής εταιρείας ÖBB να καταργήσει τα δρομολόγια Nightjet.

Η πρώτη αμαξοστοιχία του νέου δρομολογίου θα ξεκινήσει στις 26 Μαρτίου 2026, πραγματοποιώντας τρία ταξίδια την εβδομάδα. Οι αναχωρήσεις από το Παρίσι (Gare du Nord) θα γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, ενώ τα αντίστροφα δρομολόγια από Βερολίνο (Hauptbahnhof και Ostbahnhof) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Η European Sleeper σχεδιάζει η διαδρομή να περνά από Βρυξέλλες, σε αντίθεση με το Nightjet που διέσχιζε τη Γαλλία μέσω Στρασβούργου και Φρανκφούρτης. Οι τελικές λεπτομέρειες της διαδρομής και των ωραρίων βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τις σιδηροδρομικές αρχές Γαλλίας, Βελγίου και Γερμανίας.

Νέα εποχή για τα νυχτερινά ταξίδια

«Το κοινό του Nightjet θα ενδιαφερθεί σίγουρα για το European Sleeper», δήλωσε ο συνιδρυτής της εταιρείας Κρις Ένγκελσμαν, προσθέτοντας ότι η νέα γραμμή θα διαθέτει 12 έως 14 βαγόνια αποκλειστικά για το Βερολίνο, με χωρητικότητα έως 700 επιβατών, μεγαλύτερη από αυτήν της ÖBB.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στη Γαλλία, όπου η καμπάνια “Oui au train de nuit!” είχε συγκεντρώσει 91.000 υπογραφές ζητώντας τη συνέχιση των νυχτερινών δρομολογίων. Ο εκπρόσωπος του κινήματος, Νικολά Φοριέν, χαρακτήρισε την είδηση «μερική νίκη για όλους όσοι πιστεύουν σε ένα πιο βιώσιμο ταξίδι στην Ευρώπη».

Παλιό τρένο, νέα εμπειρία

Η ολλανδική συνεταιριστική European Sleeper, που ήδη συνδέει Βερολίνο – Βρυξέλλες – Πράγα, θα χρησιμοποιήσει βαγόνια της δεκαετίας του ’90, παρόμοιας άνεσης με τα Nightjet. Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις και τεχνικές δυσκολίες, η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει πάνω από 230.000 επιβάτες σε 750 δρομολόγια, προσφέροντας μια εμπειρία «νοσταλγίας χωρίς πολυτέλειες».

Όπως διευκρίνισε ο Ένγκελσμαν, το νέο τρένο δεν θα διαθέτει αρχικά βαγόνι-εστιατόριο, λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε να προστεθεί στο μέλλον, εφόσον η γραμμή αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμη.

Οι τιμές των εισιτηρίων θα ξεκινούν από 59 έως 69 ευρώ για κουκέτα, με τη διάθεση να ανοίγει στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Με τη νέα γραμμή, το Παρίσι και το Βερολίνο θα ξανασυνδεθούν σιδηροδρομικά τη νύχτα, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια πιο οικολογική εναλλακτική από τις αεροπορικές πτήσεις – και μια υπενθύμιση ότι το ταξίδι μπορεί να είναι εξίσου όμορφο όσο και ο προορισμός.