Νέα ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και «αρκετοί» τραυματίες σε νοσοκομείο στην Οκλαχόμα

Νέο επεισόδιο πυροβολισμών στις ΗΠΑ, με τέσσερα άτομα να χάνουν τη ζωή τους από πυρά μέσα στις εγκαταστάσεις νοσοκομείου στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Οι επίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο αριθμός, ενώ νεκρός στο σημείο έπεσε και ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φαίνεται πως αυτοκτόνησε.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Ρίτσαρντ Μιούλενμπεργκ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι οι υπηρεσίες του ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την παρουσία άνδρα με τουφέκι στον δεύτερο όροφο κτιρίου του χώρου του νοσοκομείου και αμέσως μετά ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί.

Όταν έφθασαν επιτόπου αστυνομικοί «βρήκαν μερικούς ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες. Ένας-δύο ήταν ήδη νεκροί στο σημείο αυτό», σύμφωνα με τον κ. Μιούλενμπεργκ.

Όπως είπε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τάλσα, αστυνομικοί έφθασαν στον χώρο του νοσοκομείου Σεντ Φράνσις τρία λεπτά αφού έλαβαν κλήση για πυρά και ακολούθησαν τον ήχο των εκπυρσοκροτήσεων ως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου Νάταλι. Εντόπισαν θύματα και τον ύποπτο πέντε λεπτά αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Νταλγκλίς.

