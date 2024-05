Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Εντυπωσιακά βίντεο από πίδακες λάβας

Ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εξερράγη την Τετάρτη, όπως έδειξαν βίντεο από την περιοχή, πράγμα που συνιστά την πέμπτη έκρηξη από τον Δεκέμβριο.

Η νέα έκρηξη ακολούθησε μια άλλη έκρηξη στη χερσόνησο Reykjanes, που έληξε πρόσφατα, μετά από εκτόξευση σιντριβανιών λάβας επί σχεδόν οκτώ εβδομάδες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανανεωμένης ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή ακριβώς νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, καθώς μελέτες έδειξαν ότι μάγμα συσσωρεύτηκε υπόγεια.

Το πύρινο θέαμα υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησιωτικό έθνος των σχεδόν 400.000 ανθρώπων, καθώς οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι οι εκρήξεις θα μπορούσαν να συμβαίνουν ξανά και ξανά στο Reykjanes για δεκαετίες ή και αιώνες.

Η έκρηξη ήταν η όγδοη στη χερσόνησο, όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι, από το 2021, όταν τα γεωλογικά συστήματα που ήταν αδρανή για περίπου 800 χρόνια άρχισαν να ενεργοποιούνται ξανά.

JUST IN: A new volcanic eruption has just started on Iceland's Reykjanes Peninsula, making it the eighth eruption in this area since March 2021. This one comes only 20 days after the last eruption was officially declared over. pic.twitter.com/xU50fgI1tk