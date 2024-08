Ναυάγιο στη Σικελία: Παραμένει αγνοούμενη η 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς- Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Το ναυάγιο του υπερπολυτελούς σκάφους Bayesian στα ανοικτά του Παλέρμο, στη Σικελία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας, που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε έξι άτομα, ενώ η 18χρονη Χάνα Λιντς, κόρη του Βρετανού ιδιοκτήτη του σκάφους και μεγιστάνα Μάικλ Λιντς, παραμένει αγνοούμενη.

Οι σοροί που ανασύρθηκαν ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, τη σύζυγό του Τζούντιθ, τον δικηγόρο Κρις Μορβίλο, τη σύζυγό του Νέντα και τον μεγιστάνα, Μάικ Λιντς.

The Plot Twist of The Super Yacht 'Bayesian' that sank off the coast of Italy on Aug 19, 2024: The high profile persons of interest - Mike Lynch was acquitted in June 2024 alongside Stephen Chamberlain who were partners in a high-profile fraud case that included a $11 billion… pic.twitter.com/i13cGJzQxx