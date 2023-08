Ναυάγιο με μετανάστες στο Πράσινο Ακρωτήρι: Nεκροί και αγνοούμενοι

Περίπου 40 μετανάστες διασώθηκαν προχθές όταν εντοπίστηκε πλεούμενο στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όμως αρκετοί άλλοι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται. Ο ακριβής αριθμός παραμένει αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής.

Στο πλεούμενο επέβαιναν 101 μετανάστες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν η αστυνομία του Πράσινου Ακρωτηρίου και το υπουργείο Εξωτερικών της Σενεγάλης, που επικαλέστηκαν μαρτυρίες των επιβατών. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, το πλεούμενο αναχώρησε από τη Φας Μποΐ της Σενεγάλης τη 10η Ιουλίου.

Η αστυνομία, μέσω Facebook, επικαλούμενη πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν όταν έγινε η διάσωση προχθές, έκανε λόγο για μια εκατοστή μετανάστες που είχαν αποπλεύσει από τις δυτικοαφρικανικές ακτές.

Σύμφωνα με τις αρχές, ισπανικό αλιευτικό εντόπισε τη Δευτέρα το πλεούμενο περίπου 150 ναυτικά μίλια από το νησί Σαλ του Πράσινου Ακρωτηρίου. Αξιωματούχος των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Σαλ, ο Ζουζέ Χούι Μορέιρα, έκανε λόγο για 38 διασωθέντες, οι επτά από τους οποίους χρειάζονταν νοσηλεία. Παράλληλα, η ιατροδικαστική υπηρεσία έκανε γνωστό πως παρέλαβε τα πτώματα άλλων επτά ανθρώπων.

«Πρέπει να ανοίξουμε την αγκαλιά μας για να υποδεχτούμε τους ζωντανούς και να θάψουμε τους νεκρούς με αξιοπρέπεια», δήλωσε η υπουργός Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, η Φιλομένα Γκονσάλβες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Inforpress. Η σενεγαλέζικη διπλωματία ανέφερε πως σε συντονισμό «με τις αρμόδιες αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού» λαμβάνει «τα απαραίτητα μέτρα για τον επαναπατρισμό» των υπηκόων της Σενεγάλης «το συντομότερο δυνατό».

Υπενθυμίζεται πως κάπου 90 μετανάστες από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Γουινέα-Μπισάου και τη Σιέρα Λεόνε διασώθηκαν στα χωρικά ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού στα μέσα Ιανουαρίου.

Το Πράσινο Ακρωτήρι βρίσκεται πάνω στη θαλάσσια οδό που παίρνουν κάθε χρόνο χιλιάδες Αφρικανοί που φεύγουν για να σωθούν από τους πολέμους και την ανέχεια με την ελπίδα να φθάσουν στην Ευρώπη, παρά την επικινδυνότητα που έχει αυτός ο περίπλους, παρότι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους εκατοντάδες. Ταξιδεύουν με μικρά πλεούμενα ή πιρόγες με μηχανές που τους προμηθεύουν διακινητές για να βγάλουν κέρδος. Αρκετοί καταφέρνουν να φθάσουν στα Κανάρια νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος, πύλη για την Ευρώπη.

