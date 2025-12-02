Το ΝΑΤΟ εξετάζει πιο επιθετική στάση απέναντι στη ρωσική «υβριδική» απειλή

Το ΝΑΤΟ αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντά πιο επιθετικά και προληπτικά στις ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου, από κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ έως παραβιάσεις εναέριου χώρου, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο της Συμμαχίας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε στους Financial Times ότι η Συμμαχία εξετάζει πλέον τη μετάβαση από μια καθαρά «αντιδραστική» στάση σε μια «πιο επιθετική ή προληπτική» αντιμετώπιση.

«Στον κυβερνοχώρο παραμένουμε αντιδραστικοί. Το να γίνουμε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί είναι κάτι που εξετάζουμε σοβαρά», σημείωσε.

ΝΑΤΟ: Πίεση από την Ανατολική Ευρώπη

Η συζήτηση αναζωπυρώνεται καθώς η Ευρώπη έχει δεχθεί σειρά ύποπτων περιστατικών, μερικά αποδεδειγμένα ρωσικής προέλευσης, άλλα όχι, όπως κομμένα καλώδια στον βυθό της Βαλτικής, επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις και παρενοχλήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Διπλωμάτες από χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας ζητούν από τη Συμμαχία να εγκαταλείψει τον ρόλο του «παθητικού παρατηρητή» και να απαντήσει με τρόπο που θα αποθαρρύνει τη Μόσχα.

Σε κυβερνοεπιθέσεις, όπου αρκετά κράτη διαθέτουν επιθετικές δυνατότητες, μια τέτοια απάντηση θεωρείται πιο εφικτή. Αντίθετα, στην περίπτωση δολιοφθορών ή παραβιάσεων από σκάφη και drones, τα νομικά όρια είναι πολύ πιο θολά.

«Μια προληπτική ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί αμυντική πράξη», είπε ο Ντραγκόνε. «Αλλά αυτό απέχει από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης μας».

Η Μόσχα αντέδρασε ακαριαία, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «εξαιρετικά ανεύθυνες» και απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ «κινείται προς την κλιμάκωση».

Τα κενά στις υποσχέσεις ΝΑΤΟ

Παρά τις ανησυχίες, η Συμμαχία σημείωσε επιτυχία με την επιχείρηση Baltic Sentry, κατά την οποία πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά drones περιπολούν στη Βαλτική, αποτρέποντας επανάληψη περιστατικών δολιοφθοράς όπως το 2023-2024. «Από την έναρξη της αποστολής, δεν είχαμε κανένα νέο περιστατικό» υπογράμμισε ο Ντραγκόνε. «Η αποτροπή λειτουργεί».

Ωστόσο, η πρόσφατη αθώωση πληρώματος ρωσικού σκάφους του «σκιώδους στόλου», το οποίο είχε κόψει υποθαλάσσια καλώδια αλλά βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, προκάλεσε ερωτήματα.

«Ναι, αυτό αφήνει ένα επικίνδυνο κενό», είπε η Φινλανδή ΥΠΕΞ Ελίνα Βάλτονεν. «Το εξετάζουμε ήδη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε πιο δυναμικά». Για το ΝΑΤΟ, η πρόκληση είναι εμφανής: η Ρωσία λειτουργεί εκτός κανόνων, ενώ η Συμμαχία δεσμεύεται από ηθικά, νομικά και δικαιοδοτικά όρια.

«Δεν θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση», είπε ο Ντραγκόνε. «Αλλά είναι σίγουρα πιο δύσκολη».

Με πληροφορίες από Financial Times