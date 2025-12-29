Τραμπ: Έδιωξε δημοσιογράφους από το δείπνο με τον Ζελένσκι προσφέροντας φαγητό ως «αντάλλαγμα»

Στο επίκεντρο της κριτικής μπήκε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Μαρ-α-Λάγκο φέρεται να ζήτησε από δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από ιδιωτικό δείπνο, προσφέροντάς τους φαγητό ως «αντάλλαγμα».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Τραμπ ακούγεται να απευθύνεται στη συνεργάτιδά του, ζητώντας της να συνοδεύσει τους δημοσιογράφους εκτός της αίθουσας και να τους προσφερθεί φαγητό.

«Θα θέλατε κάτι να φάτε ή θα το θεωρούσατε δωροδοκία;» ακούγεται να λέει αστειευόμενος, προσθέτοντας λίγο αργότερα ότι αυτό «θα έπρεπε να εγγυάται μια καλή ιστορία, αλλά δεν θα το κάνει».

Τραμπ: Ανάμικτες οι αντιδράσεις από τη στάση του

Η σκηνή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη στάση του «ασεβή» και «ενοχλητική», σημειώνοντας ότι ακόμη και οι παρευρισκόμενοι στο τραπέζι έδειχναν αμήχανοι. Άλλοι μίλησαν για «υποτίμηση της δημοσιογραφικής δουλειάς» και «εξευτελισμό του Τύπου».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φωνές υπεράσπισης. Υποστηρικτές του Τραμπ σχολίασαν ότι απλώς ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν με ευγενικό τρόπο και ότι το σχόλιο για το φαγητό ήταν καθαρά χιουμοριστικό.

Το επεισόδιο ήρθε λίγες ώρες μετά από άλλο στιγμιότυπο έντασης με δημοσιογράφους, όταν ο Τραμπ χαρακτήρισε «χαζή ερώτηση» ερώτημα σχετικά με ενδεχόμενες συμφωνίες ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει ακόμη το περιεχόμενό τους».

