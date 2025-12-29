Τραμπ - Ζελένσκι: Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες για τα εδαφικά - Τα δύο «αγκάθια»

Οι χθεσινές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, κατέληξαν σε κάποια κινητικότητα στο σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά δεν έφεραν πρόοδο στα κρίσιμα εδαφικά ζητήματα, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, κάνοντας αποτίμηση της συνάντησης των δύο ηγετών στη Φλόριντα.

Ως προς τα «ανοικτά μέτωπα», που μπλοκάρουν στην ουσία μία συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία για τον τερματισμό του, σχεδόν, τριετούς πολέμου, παραμένουν δύο σύμφωνα με το Reuters: Η Ζαπορίζια και το πυρηνικό της εργοστάσιο και το Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ότι παραμένουν δύο βασικά ζητήματα από το υπό διαμόρφωση πλαίσιο ειρήνης 20 σημείων: ο έλεγχος και ο τρόπος λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, και η τύχη του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Τραμπ - Ζελένσκι: Η γραμμή της Μόσχας

«Δύο ερωτήματα μένουν: ο σταθμός, πώς θα λειτουργεί;, και τα εδαφικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η απόσταση Κιέβου - Μόσχας στο εδαφικό αποτυπώθηκε και από τη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει στρατεύματα από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει και προειδοποίησε πως θα χάσει περισσότερα εδάφη αν δεν συμφωνήσει.

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ, Πούτιν «σύντομα», χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Στο πεδίο των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε πως υπήρξε συμφωνία σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ φέρεται να σημείωσε ότι το πακέτο είναι «95% έτοιμο». Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ζήτησε οι εγγυήσεις να έχουν μακρά διάρκεια, ακόμη και έως 50 χρόνια.

Τραμπ: Περιμένει περισσότερα από την Ευρώπη

Ο Τραμπ ανέφερε ότι περιμένει από τις χώρες της Ευρώπης να αναλάβουν «μεγάλο μέρος» της προσπάθειας, με αμερικανική στήριξη - κάτι που περιπλέκεται από τη ρωσική θέση ότι ξένη στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία θα ήταν απαράδεκτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι καταγράφεται πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» αναμένεται να συναντηθεί στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να «οριστικοποιήσει συγκεκριμένες συνεισφορές».

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις και κάποιες ανταλλαγές αιχμαλώτων, το Reuters σημειώνει ότι η δυσπιστία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει βαθιά, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές ενόψει χειμώνα. Τη Δευτέρα, μεγάλα τμήματα του Κιέβου έμειναν χωρίς ρεύμα, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε επίσης τη συνέπεια της ρωσικής στάσης, λέγοντας ότι οι ενέργειες του Πούτιν δεν ταιριάζουν με τη «φαινομενικά ειρηνική ρητορική» προς την αμερικανική πλευρά.

Με πληροφορίες από Reuters