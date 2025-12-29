Το Βουκουρέστι βάζει φόρο στους τουρίστες το 2026 - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όσοι έχετε σκοπό να ταξιδέψετε στο Βουκουρέστι μέσα στο 2026 θα επιβαρυνθείτε με έναν νέο τουριστικό φόρο. Το Γενικό Δημοτικό Συμβούλιο του Βουκουρεστίου δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχέδιο για την επιβολή ειδικού τέλους με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της πρωτεύουσας της Ρουμανίας.

Το μέτρο εγκρίθηκε μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκαλώντας ανησυχίες ότι δεν υπάρχει «συγκεκριμένο σχέδιο» για το πώς θα αξιοποιηθούν τα έσοδα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο φόρος, ο οποίος στοχεύει να αποφέρει 15 εκατ. ρουμανικά λέι ετησίως (περίπου 2,9 εκατ. ευρώ), θα βοηθήσει την πόλη να προωθηθεί ως τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο θα υλοποιηθεί αυτή η προβολή.

Τουριστικός φόρος στο Βουκουρέστι: Πόσα θα πληρώνετε;

Από το επόμενο έτος, κάθε τουρίστας που διαμένει σε κατάλυμα στο Βουκουρέστι θα χρεώνεται με 10 ρουμανικά λέι (περίπου 2 ευρώ) ανά διανυκτέρευση. Σε αντίθεση με πολλές άλλες πόλεις, το τέλος δεν θα διαφοροποιείται ανάλογα με την τιμή του καταλύματος.

Η είσπραξη του τέλους θα γίνεται από τους παρόχους καταλυμάτων, από διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων όπως το Airbnb και το Booking.com, ή από ταξιδιωτικά γραφεία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 1.500 λέι (294 ευρώ) για ιδιώτες ή 4.000 λέι (785 ευρώ) για επιχειρήσεις.

Ο αντιδήμαρχος Στέλιαν Μπουτζντουβεάνου δήλωσε ότι ο φόρος θα προσδώσει «προστιθέμενη αξία» στην πόλη μέσω δράσεων προβολής και εκδηλώσεων που θα ωφελήσουν την ευρύτερη περιοχή.

Αντιδράσεις

Η Ομοσπονδία της Ρουμανικής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας (FIHR) προειδοποίησε ότι το μέτρο ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό της πόλης, η οποία το τελευταίο διάστημα καταγράφει αύξηση επισκεπτών χάρη και σε αξιοθέατα όπως το σπα που έγινε διάσημο μέσω του TikTok.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι, παρότι η προβολή του Βουκουρεστίου είναι αναγκαία, η νομοθεσία εγκρίθηκε βιαστικά και με «μη διαφανή τρόπο», με τον κίνδυνο η πόλη να παραμείνει ένας «ακριβός φορολογικός στόχος» χωρίς επαρκή προβολή.

«Ο τουρισμός χρειάζεται συνεργασία, όχι διοικητικούς αυτοσχεδιασμούς», προσθέτει η FIHR.

