ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Άντονι Τζόσουα: O Βρετανός πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΟΝΙ ΤΖΟΣΟΥΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη ο γνωστός Βρετανός πυγμάχος  Άντονι Τζόσουα, στον αυτοκινητόδρομο Όγκουν–Λάγκος, σύμφωνα με τις Αρχές της Νιγηρίας.

Η Διοίκηση της Αστυνομίας της Πολιτείας Όγκουν επιβεβαίωσε στο BBC ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε και ο Άντονι Τζόσουα.

Ο πυγμάχος και άλλα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Αντενίγιο Οροτζό δήλωσε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο ατύχημα εμπλέκονταν ένα Lexus και ένα Pajero.

«Ο Τζόσουα καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του», δήλωσε στην εφημερίδα.

«Υπήρχε επίσης ένας επιβάτης που καθόταν δίπλα στον οδηγό, οπότε στο Lexus που συγκρούστηκε επέβαιναν τέσσερα άτομα. Η ομάδα ασφαλείας του βρισκόταν στο όχημα πίσω τους πριν από το δυστύχημα».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Διεθνή / «Καλή και παραγωγική» συνομιλία Τραμπ–Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας
THE LIFO TEAM
 
 