Μητσοτάκης: «Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μην σπάσει το μέτωπο»

Συνέντευξη στο Action24 παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τα μπλόκα των αγροτών, και για την πρωτοβουλία ορισμένων εκ των παραγωγών να έρθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για φαινόμενα εσωτερικών πιέσεων μεταξύ των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι τραμπουκίζουν και επιχειρούν να αποτρέψουν άλλους από το να αποχωρήσουν ή να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, προκειμένου να διατηρηθεί ενιαίο το μέτωπο απέναντι στο κυβερνητικό έργο.

«Δεν υπάρχει, επίσης, καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που, ουσιαστικά να το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν, για να μην σπάσουν το μέτωπο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω και νομίζω πως δεν καταλαβαίνει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, με το να κλείνει τους δρόμους και να ταλαιπωρήσει την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μην θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα» διευκρίνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Όσα είπε για τα αγροτικά μπλόκα

«Καταρχάς, λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των Εορτών και ελπίζω τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, να υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες, ώστε να διευκολύνουν αυτούς τους οποίους θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι σημαντικές ημέρες για την αγορά της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που όλοι το αντιλαμβάνονται. Από εκεί και πέρα, έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες, για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα, την οποία και εμείς θα θέλαμε» είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όμως, είμαστε πια σε μία θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους» συμπλήρωσε σχετικά.