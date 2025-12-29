Γάζα: Σε απόγνωση οι πολίτες μετά από ένα Σαββατοκύριακο με σκληρές καιρικές συνθήκες

Σφοδρές βροχές και δριμύ κρύο συνέχισαν να πλήττουν τη Γάζα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους λόγω των σκληρών χειμερινών καιρικών συνθηκών εξακολουθεί να αυξάνεται.

Την Κυριακή, δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα επτάχρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν ένας τοίχος κατέρρευσε λόγω του κρύου καιρού, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα της Γάζας.

Καθώς οι Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο από τη δυνατή βροχή σε βομβαρδισμένα ερείπια, οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχουν τα ερειπωμένα κτίρια, τα οποία είναι επιρρεπή σε κατάρρευση κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού.

Δεινές οι συνθήκες στη Γάζα

Είκοσι άτομα έχουν σκοτωθεί από την κατάρρευση σπιτιών και κτιρίων, καθώς αναζητούσαν καταφύγιο από τις σκληρές καιρικές συνθήκες, ανέφερε σε δήλωση την Κυριακή το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας (GMO), το οποίο διευθύνεται από τη Χαμάς. Τουλάχιστον 49 κτίρια έχουν καταρρεύσει λόγω των καιρικών συνθηκών από την έναρξη του χειμώνα, πρόσθεσε το GMO.

Για όσους αναγκάζονται να επιβιώσουν σε πρόχειρες, πλημμυρισμένες σκηνές, οι ισχυροί άνεμοι κινδυνεύουν να παρασύρουν εντελώς τα καταλύματα των Παλαιστινίων. Ένας εκτοπισμένος άνδρας σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο στο Deir al-Balah, στην κεντρική Γάζα, περιέγραψε πώς το καταφύγιό του καταστράφηκε όταν ένα κοντινό δέντρο έπεσε πάνω στη σκηνή του.

«Αυτό είναι το δεύτερο δέντρο που έχει πέσει πάνω μας λόγω του ανέμου. Πού είναι ο κόσμος για εμάς, πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;» είπε ο Eyad Abu Jdeyan στο CNN την Κυριακή. «Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε τον θάνατο. Ο Θεός μας προστάτευσε, αλλιώς όλοι εδώ θα είχαν πεθάνει», πρόσθεσε.

Στο Khan Younis, οι άνθρωποι ξύπνησαν με λίμνες νερού στις σκηνές τους μετά από μια νύχτα με έντονες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας στην επαρχία Rafah. «Ακόμη και τα ζώα δεν μπορούσαν να ζήσουν ή να διαμείνουν (σε αυτά τα μέρη). Ωστόσο, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές, καθώς δεν είχαν άλλη επιλογή από το να επιστρέψουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους», δήλωσε ο Ahmed Radwan της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε την τελευταία κακοκαιρία ως μια νέα «καταστροφική κατάσταση» που επιδεινώνει την ήδη δεινή ανθρωπιστική «εικόνα» στην περιοχή.

Αναγκαία η βοήθεια

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) τόνισε ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος των προμηθειών βοήθειας στην περιοχή στην απαιτούμενη κλίμακα και προέτρεψε την υπηρεσία να «πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της αύριο» εάν η βοήθεια καταφέρει να φτάσει.

«Περισσότερη βροχή. Περισσότερη ανθρώπινη δυστυχία, απόγνωση και θάνατος. Οι σκληρές χειμερινές καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν τα δύο χρόνια ταλαιπωρίας. Οι άνθρωποι στη Γάζα επιβιώνουν σε πρόχειρες, πλημμυρισμένες σκηνές και ανάμεσα σε ερείπια», δήλωσε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Philippe Lazzarini, σε δήλωση που έκανε την X.

Η τελευταία ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη Γάζα έρχεται την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Mar-a-Lago αυτή την εβδομάδα, εν μέσω διπλωματικών πιέσεων από την Ουάσινγκτον για την επίτευξη της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Με πληροφορίες από CNN

