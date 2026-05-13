ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νάιτζελ Φάρατζ: Έρευνα σε βάρος του για δωρεά 5 εκατ. λιρών από δισεκατομμυριούχο των crypto

«Είμαι ουσιαστικά μόνος μου και θα είμαι για όλη μου τη ζωή. Ο Κρίστοφερ είναι ένθερμος υποστηρικτής μου» είχε πει για τον χρηματοδότη του ο Νάιτζελ Φάρατζ

The LiFO team
The LiFO team
ΝΑΙΤΖΕΛ ΦΑΡΑΤΖ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Facebook Twitter
Ο ακροδεξιός πολιτικός, Νάιτζελ Φάρατζ / Φωτ.: EPA
0

Ο ακροδεξιός πολιτικός, Νάιτζελ Φάρατζ, αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής αρχής δεοντολογίας στη Βρετανία, μετά από δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent, ο ηγέτης του ακροδεξιού «Reform UK» παραπέμφθηκε στον κοινοβουλευτικό επίτροπο προτύπων και δεοντολογίας αφού παραδέχθηκε ότι έλαβε το ποσό από τον Χάρμπορν το 2024, λίγο πριν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος στις βρετανικές εκλογές.

Ως προς τον χρηματοδότη, ο Κρίστοφερ Χάρμπορν είναι Βρετανός επιχειρηματίας που ζει στην Ταϊλάνδη και είχε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν την καμπάνια υπέρ του Brexit.

Νάιτζελ Φάρατζ: Τι είπε για τη χρηματοδότηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι η δωρεά στον Νάιτζελ Φάρατζ, έπρεπε να είχε δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες αρχές της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ο ίδιος ο Νάιτζελ Φάρατζ υπερασπίστηκε τη χρηματοδότηση, δηλώνοντας ότι τα χρήματα δόθηκαν ώστε να μπορεί να ζει «με ασφάλεια και προστασία για το υπόλοιπο της ζωής του».

«Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για την προσωπική μου ασφάλεια από το υπουργείο Εσωτερικών και απέτυχα. Δεν πιστεύω ότι το κράτος θα με βοηθήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι ουσιαστικά μόνος μου και θα είμαι για όλη μου τη ζωή. Ο Κρίστοφερ είναι ένθερμος υποστηρικτής μου και ανησυχεί βαθιά για την ασφάλειά μου», πρόσθεσε.

Οι δωρεές του Χάρμπορν προς τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε προσφέρει στο κόμμα δωρεά-ρεκόρ ύψους 9 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ακολούθησε ακόμη μία χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο 2026.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν η έρευνα θα οδηγήσει σε επίσημες κυρώσεις σε βάρος του Φάρατζ.

Με πληροφορίες από Independent

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ ΚΙΝΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Η ατζέντα της συνόδου Τραμπ - Σι: Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν κορυφαίοι εκπρόσωποι αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων και τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ αυτών ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΣΜΟΣ

Διεθνή / «Κανείς δεν γλίτωνε από τις σεξουαλικές επιθέσεις»: Οι καταγγελίες Παλαιστινίων για κακοποίηση από ισραηλινούς δεσμοφύλακες

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του γνωστού δημοσιογράφου των ΝΥΤ που καταγράφει μαρτυρίες ανδρών, γυναικών και ανηλίκων που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους μετά την 7η Οκτωβρίου
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Διεθνή / Ιταλία: «Ciao Kate» - Το πλήθος αποθέωσε την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, με πολλούς να τη συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, βλέποντας στοιχεία της στο δημόσιο προφίλ της
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΚΙΝΟ

Διεθνή / Politico: Γιατί η σύνοδος Τραμπ - Σι έχασε τη δυναμική της

Οι φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ για τη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη φαίνεται πως περιορίστηκαν σημαντικά, καθώς από την επιδίωξη μιας «μεγάλης συμφωνίας» κατέληξαν σε έκκληση για βοήθεια με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
 
 