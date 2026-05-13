Νάιτζελ Φάρατζ: Έρευνα σε βάρος του για δωρεά 5 εκατ. λιρών από δισεκατομμυριούχο των crypto

Ο ακροδεξιός πολιτικός, Νάιτζελ Φάρατζ, αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής αρχής δεοντολογίας στη Βρετανία, μετά από δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent, ο ηγέτης του ακροδεξιού «Reform UK» παραπέμφθηκε στον κοινοβουλευτικό επίτροπο προτύπων και δεοντολογίας αφού παραδέχθηκε ότι έλαβε το ποσό από τον Χάρμπορν το 2024, λίγο πριν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος στις βρετανικές εκλογές.

Ως προς τον χρηματοδότη, ο Κρίστοφερ Χάρμπορν είναι Βρετανός επιχειρηματίας που ζει στην Ταϊλάνδη και είχε χρηματοδοτήσει στο παρελθόν την καμπάνια υπέρ του Brexit.

Parliamentary standards watchdog to begin inquiry into whether Reform UK leader Nigel Farage breached rules over £5m gifthttps://t.co/gaCDWiIRsq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 13, 2026

Νάιτζελ Φάρατζ: Τι είπε για τη χρηματοδότηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι η δωρεά στον Νάιτζελ Φάρατζ, έπρεπε να είχε δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες αρχές της Βουλής των Κοινοτήτων.

Ο ίδιος ο Νάιτζελ Φάρατζ υπερασπίστηκε τη χρηματοδότηση, δηλώνοντας ότι τα χρήματα δόθηκαν ώστε να μπορεί να ζει «με ασφάλεια και προστασία για το υπόλοιπο της ζωής του».

«Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για την προσωπική μου ασφάλεια από το υπουργείο Εσωτερικών και απέτυχα. Δεν πιστεύω ότι το κράτος θα με βοηθήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι ουσιαστικά μόνος μου και θα είμαι για όλη μου τη ζωή. Ο Κρίστοφερ είναι ένθερμος υποστηρικτής μου και ανησυχεί βαθιά για την ασφάλειά μου», πρόσθεσε.

Οι δωρεές του Χάρμπορν προς τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε προσφέρει στο κόμμα δωρεά-ρεκόρ ύψους 9 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ακολούθησε ακόμη μία χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο 2026.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν η έρευνα θα οδηγήσει σε επίσημες κυρώσεις σε βάρος του Φάρατζ.

Με πληροφορίες από Independent

