Ο δύο φορές παντρεμένος Νάιτζελ Φάρατζ ισχυρίζεται ότι οι «πιο σταθερές σχέσεις» είναι μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η τοποθέτησή του καταδικάστηκε άμεσα από βουλευτές των Εργατικών αλλά και οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Nigel Farage/ Φωτ.: EPA
0

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, άναψε νέες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Βρετανία, μετά τη δήλωσή του ότι «οι πιο σταθερές σχέσεις τείνουν να είναι μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Ο Φάρατζ έκανε την επίμαχη τοποθέτηση σε συνέντευξη Τύπου, όπου υποδεχόταν τον πρώην βουλευτή των Συντηρητικών, Ντάνι Κρούγκερ, στο κόμμα του. Ο Κρούγκερ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ήδη από το 2023, όταν στο συνέδριο National Conservatism είχε δηλώσει ότι «ο ετεροφυλοφιλικός γάμος είναι η μόνη βάση για μια ασφαλή και επιτυχημένη κοινωνία».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί, ο Φάρατζ απάντησε: «Οι πιο σταθερές σχέσεις, ίσως όχι στη δική μου περίπτωση, αλλά εκείνες που κρατούν περισσότερο, τείνουν να είναι ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα. Ένα παιδί με δύο σταθερούς γονείς έχει καλύτερες πιθανότητες στη ζωή».

Οι αντιδράσεις

Η τοποθέτησή του καταδικάστηκε άμεσα από βουλευτές των Εργατικών αλλά και οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η βουλευτής των Εργατικών, Nadia Whittome, χαρακτήρισε τη δήλωση «χυδαία ομοφοβία χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι «ο Φάρατζ επιχειρεί να ξανανοίξει κλειστά ζητήματα, όπως ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, για να καλλιεργήσει μίσος και διχασμό».

Εκπρόσωπος της Stonewall τόνισε: «Οι οικογένειες σήμερα είναι ποικίλες και το σημαντικό είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον».

Το ιστορικό του Φάρατζ

Ο ίδιος ο Φάρατζ έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει χωρίσει και από τις δύο συζύγους του, γεγονός που οι επικριτές του δεν παρέλειψαν να επισημάνουν ειρωνικά, θεωρώντας ότι υπονομεύει το επιχείρημά του.

Παράλληλα, το καλοκαίρι είχε χαρακτηρίσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου «λάθος», ενώ οι πρόσφατες παρεμβάσεις του έχουν συνδεθεί με μια στρατηγική έντασης απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2023 καταγράφηκαν 103.816 διαζύγια και διαλύσεις συμβιώσεων, εκ των οποίων μόλις το 1,8% αφορούσε ομόφυλα ζευγάρια. Οι οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι τα δεδομένα αυτά αντικρούουν την επιχειρηματολογία Φάρατζ περί «σταθερότητας» μόνο στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις.

Ο Φάρατζ εξακολουθεί να εμφανίζεται με υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ το Reform UK συνεχίζει να επενδύει σε μια ατζέντα κατά της μετανάστευσης, του πολυπολιτισμού και, όπως αναφέρει το ίδιο το κόμμα, της «διχαστικής woke ιδεολογίας».

Η δήλωση του Φάρατζ εντάσσεται σε μια στρατηγική ρητορικής που επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει κοινωνικούς διχασμούς, όμως ανοίγει ταυτόχρονα και μέτωπα που πολλοί στη Βρετανία θεωρούσαν «κλειστά» εδώ και χρόνια.

0

