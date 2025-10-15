ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ μέσω TikTok

Ο Φάρατζ, που παρέστη στη δίκη συνοδευόμενος από σωματοφύλακες, δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» γιατί ο καταδικασμένος ενδέχεται να αποφυλακιστεί σε 18 μήνες

Φωτ: CPS
Σε πενταετή κάθειρξη καταδικάστηκε άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος απείλησε μέσω TikTok ότι θα σκοτώσει τον ηγέτη του βρετανικού ακροδεξιού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Φαγιάζ Καν, γνωστός και με το ψευδώνυμο Φαγιάζ Χουσεϊνί, δημοσίευσε το βίντεο τον περασμένο Οκτώβριο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Τόσο ο ίδιος ο Φάρατζ όσο και ο δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση χαρακτήρισαν το βίντεο «ιδιαίτερα ανατριχιαστικό».

Ο Καν καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Southwark στο Λονδίνο για διατύπωση απειλών κατά της ζωής του Νάιτζελ Φάρατζ», αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένοχος για απόπειρα παράνομης εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, στις 12 Οκτωβρίου 2023, ο Φάρατζ είχε αναρτήσει στο YouTube ένα βίντεο με τίτλο «The journey of an illegal migrant», στο οποίο σχολίαζε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και αναφερόταν προσωπικά στον Καν.

Δύο ημέρες αργότερα, ο Καν απάντησε με βίντεο στο TikTok, λέγοντας: «Englishman Nigel, don’t talk shit about me… I’m coming to England. I’m going to pop, pop, pop». Την ώρα που μιλούσε, έκανε χειρονομίες σαν να πυροβολεί και έδειχνε ένα τατουάζ με Καλάσνικοφ στο πρόσωπό του, για να δείξει, όπως είπε η εισαγγελία, ότι «δεν αστειευόταν».

Η ταυτότητα του δράστη

Ο Καν χρησιμοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ψευδώνυμο «madapasa», συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Είχε δηλώσει στις βρετανικές αρχές ότι ονομάζεται Fayaz Khan και είναι 26 ετών, ωστόσο οι σουηδικές αρχές αποκάλυψαν ότι πρόκειται για τον Fayaz Husseini, 31 ετών, με ποινικό μητρώο στη Σουηδία και ανεκτέλεστη ποινή έξι μηνών φυλάκισης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε ψευδώνυμο επειδή έχει «εχθρούς που δεν θέλει να τον βρουν». Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι ο λόγος ήταν η ποινική του εκκρεμότητα.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο Καν φώναξε προς τον Φάρατζ ότι «θες να με χρησιμοποιήσεις επειδή θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός». Ο Φάρατζ, που παρέστη στη δίκη συνοδευόμενος από σωματοφύλακες, δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος με την απόφαση», αλλά «βαθιά ανήσυχος» γιατί ο καταδικασμένος ενδέχεται να αποφυλακιστεί σε 18 μήνες.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Τσαρλς Ρόιλ, ανέφερε ότι ο πελάτης του ζητά συγγνώμη από τον Φάρατζ «για οποιαδήποτε προσβολή ή αναστάτωση προκάλεσε».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι ο Καν ισχυρίζεται πως ο πατέρας του υπήρξε στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου του Αφγανιστάν, Χαμίντ Καρζάι, και ότι ο ίδιος εργαζόταν για την οικογένειά του, κάτι που, όπως είπε, τον έθεσε σε κίνδυνο από τους Ταλιμπάν.

Με πληροφορίες από Guardian

