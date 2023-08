«Να το βουλώσουν»- Η απάντηση Κουλέμπα στους επικριτές της αντεπίθεσης του Κιέβου

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα τάχθηκε εναντίον όσων επικρίνουν την τακτική του Κίεβου ως προς την αντεπίθεσή του εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων.

Ειδικότερα, ο Ντμίτρο Κουλέμπα τους κατηγόρησε ότι φτύνουν στα πρόσωπα των Ουκρανών στρατιωτών και τόνισε ότι θα πρέπει «να το βουλώσουν».

«Οι επικρίσεις για τον αργό ρυθμό της αντεπίθεσης ισοδυναμεί με φτύσιμο στο πρόσωπο του Ουκρανού στρατιώτη που θυσιάζει καθημερινά τη ζωή του, προελαύνοντας και απελευθερώνοντας το ένα τετραγωνικό μέτρο του ουκρανικού εδάφους μετά το άλλο», τόνισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Τολέδο της Ισπανίας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Θα συνιστούσα σε όλους τους επικριτές να το βουλώσουν. Ας έλθουν στην Ουκρανία και ας προσπαθήσουν να απελευθερώσουν ένα τετραγωνικό εκατοστό μόνοι τους».

Υπενθυμίζεται πως η αμερικανική εφημερίδα New York Times αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε άρθρο της στις επικρίσεις Αμερικανών και άλλων Δυτικών αξιωματούχων, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Ουκρανία δεν έχει σημειώσει μεγάλες προόδους στην αντεπίθεσή της και ότι έχει πάρα πολλά στρατεύματα σε λάθος μέρη.

